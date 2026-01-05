Воды Антарктиды кишат гигантскими морскими пауками: 140 лет никто не знал, откуда они берутся

Почти 1,5 века потребовалось ученым, работающим на ледяном континенте, чтобы разгадать одну загадку, связанную с размножением. К счастью, им это удалось.

Антарктида — суровое место для выживания, но некоторой жизни все же удается процветать здесь. Например, в водах у побережья ледяного континента можно встретить морских пауков, которые являются отличным примером так называемого "полярного гигантизма" — явления, при котором животные в холодных условиях становятся намного крупнее своих более теплых сородичей, пишет IFLScience.

Несмотря на огромные размеры морских пауков, ученым, работающим в Антарктиде, потребовалось 140 лет, чтобы понять, откуда они берутся. К счастью, теперь загадка размножения антарктического морского паука (Colossendeis megalonyx) разгадана благодаря команде ученых из Гавайского университета в Маноа.

В ходе исследования команде, работающей на исследовательской станции, удалось собрать несколько морских пауков вручную и перевезти их в наблюдательные резервуары. Это позволило впервые увидеть яйца антарктических морских пауков, а также выявило любопытное отличие от других видов морских пауков.

В то время как большинство морских пауков вынашивают яйца до вылупления, антарктические морские пауки прикрепляют их к каменистому дну. Далее яйца развиваются в течение нескольких месяцев, и их, как оказалось, чрезвычайно сложно заметить.

Дело в том, что яйца покрываются микроскопическими водорослями, которые идеально маскируют их. По словам ученых, маскировка настолько эффективна, что они едва ли смогли заметить яйца в резервуарах, хотя и знали об их наличии.

По словам соавтора исследования, аспиранта Аарона Тоха, это открытие помогает разгадать 140-летнюю загадку морских пауков и предполагает, что они могут стать ценным объектом исследования для изучения эволюции отцовской заботы у морских пауков.

По словам другого соавтора исследования, профессора Школы наук о жизни Гавайского университета в Маноа Эми Моран, у этих гигантских морских пауков, как оказалось, самцы действительно заботятся о потомстве, однако делают это гораздо проще, чем представители других морских видов.

