Води Антарктиди кишать гігантськими морськими павуками: 140 років ніхто не знав, звідки вони беруться

Майже 1,5 століття знадобилося вченим, які працюють на крижаному континенті, щоб розгадати одну загадку, пов'язану з розмноженням. На щастя, їм це вдалося.

Антарктида — суворе місце для виживання, але деякому життю все ж вдається процвітати тут. Наприклад, у водах біля узбережжя крижаного континенту можна зустріти морських павуків, які є чудовим прикладом так званого "полярного гігантизму" — явища, за якого тварини в холодних умовах стають набагато більшими за своїх тепліших родичів, пише IFLScience.

Попри величезні розміри морських павуків, вченим, які працюють в Антарктиді, знадобилося 140 років, щоб зрозуміти, звідки вони беруться. На щастя, тепер загадка розмноження антарктичного морського павука (Colossendeis megalonyx) розгадана завдяки команді вчених з Гавайського університету в Маноа.

Під час дослідження команді, що працює на дослідницькій станції, вдалося зібрати кілька морських павуків вручну і перевезти їх у спостережні резервуари. Це дало змогу вперше побачити яйця антарктичних морських павуків, а також виявило цікаву відмінність від інших видів морських павуків.

У той час як більшість морських павуків виношують яйця до вилуплення, антарктичні морські павуки прикріплюють їх до кам'янистого дна. Далі яйця розвиваються протягом кількох місяців, і їх, як виявилося, надзвичайно складно помітити.

Річ у тім, що яйця покриваються мікроскопічними водоростями, які ідеально маскують їх. За словами вчених, маскування настільки ефективне, що вони навряд чи змогли помітити яйця в резервуарах, хоча й знали про їхню наявність.

За словами співавтора дослідження, аспіранта Аарона Тоха, це відкриття допомагає розгадати 140-річну загадку морських павуків і припускає, що вони можуть стати цінним об'єктом дослідження для вивчення еволюції батьківської турботи в морських павуків.

За словами іншої співавторки дослідження, професорки Школи наук про життя Гавайського університету в Маноа Емі Моран, у цих гігантських морських павуків, як виявилося, самці справді дбають про потомство, проте роблять це набагато простіше, ніж представники інших морських видів.

