8 месяцев подо льдом Антарктиды: ученые пробрались в самый недоступный регион Земли (фото)

Исследователи использовали подводный робот, чтобы пробраться в самый отдаленный и недоступный регион планеты. В результате удалось заполучить беспрецедентные данные.

Благодаря подводному исследовательскому роботу океанографы впервые в истории получили данные, собранные из-под обширных шельфовых ледников Восточной Антарктиды. Ученые использовали подводный робот Argo, который провел восемь месяцев подо льдами ледяного континента, пишет Popular Science.

По словам океанографа Австралийской организации научных и прикладных исследований (CSIRO) Стива Ринтула, загвоздка заключалась в том, что они с коллегами не знали, выживет ли подводный аппарат и когда именно этот ярко-желтый поплавок поднимется на поверхность океана после погружения под лед, и поднимется ли вообще. К счастью, ученым повезло.

В рамках исследовательского проекта Argo автономный аппарат провел более двух с половиной лет, дрейфуя примерно в 300 км холодных океанских течений. За это время аппарату удалось собрать почти две сотни отчетов, содержащих данные о температуре, давлении и солености воды, а также об уровне кислорода, pH и нитратов.

В какой-то момент буй проплыл под шельфовыми ледниками Денмана и Шеклтона, где провел следующие восемь месяцев, собирая данные из ранее не исследованного региона планеты. По словам Ринтула, эти беспрецедентные наблюдения дают новое представление об уязвимости шельфовых ледников.

Выводы исследователей подкрепляют и обновляют современные представления о состоянии шельфовых ледников. Например, шельфовый ледник Шеклтона находится на самом севере Восточной Антарктиды и по-прежнему не подвержен воздействию более теплых вод, которые могли бы растопить его снизу. В то же время ледник Денмана находится в более опасном состоянии.

Путь судна "Арго" под шельфовыми ледниками Шеклтона и Денмана Фото: Australian Antarctic Division

Предыдущие исследования уже показали, что исчезновения одного только ледника Денмана в будущем привело бы к повышению уровня мирового океана почти на 1,5 метра. К сожалению, Денман теперь подвержен воздействию более теплых вод, что может ускорить таяние и способствовать более нестабильному отступлению льда.

Отметим, что это таяние во много зависит от состояния океана в пограничном слое, расположенном непосредственно под шельфовым ледником. Поплавки Argo предназначены для измерения различных элементов внутри этого пограничного слоя, но до сих пор ни один из них не проводил так много времени вблизи него.

Авторы исследования надеются, что поплавок Argo не будет последним, посетившим эти и другие шельфовые ледники. Подобные исследования предоставляют жизненно важные данные, которые помогают улучшить компьютерные климатические модели и снизить неопределенность в отношении повышения уровня моря.

