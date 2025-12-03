В крупнейшей ледяной пустыне в мире катастрофически мало льда: он отсутствует в ключевом месте

Антарктида считается крупнейшей в мире ледяной пустыней, но ученые только что обнаружили, что здесь на удивление мало льда. По крайней мере, когда речь идет об облаках над ледяным континентом.

Антарктида — печально известный ледяной регион планеты, и, тем не менее, ученые только что обнаружили, что в облаках над континентом его на самом деле катастрофически. Результаты исследования удивили ученых, пишет Science Alert.

Для образования ледяных кристаллов внутри облаков необходимы мельчайшие частицы в атмосфере. Эти так называемые ледяные зародыши (ЛЗЧ) могут включать минеральную пыль, разносимую ветром почву, пепел, частицы морской пыли или белки, выделяемые живыми существами. По сути, лед образуется в облаках, которые в противном случае были бы недостаточно холодными, кристаллизуясь на этих частицах в воздухе.

И все же, над Южным океаном вокруг Антарктиды — крупнейшей в мире ледяной пустыне — этих частиц на удивление мало. Ученые обнаружили это, проанализировав образцы воздуха, собранные на нескольких антарктических аванпостах.

По словам специалиста по тропосфере из Института Лейбница в Германии Хайке Векса, насколько известно им с коллегами, ранее еще никогда не было столь длительного временного ряда фильтров, по которым приделались ЛЗЧ на материковой части Антарктиды.

Исследователи не знают наверняка, но предполагают, что низкая численность ЛЗЧ может быть связана с отсутствием эффективных биологических источников, присутствующих в других регионах земного шара, в том числе в летней Арктике.

В ходе исследования ученые отобрали пробы воздуха лишь вблизи трех антарктических станций, однако считают, что низкая концентрация ледяных ядер, обнаруженная на двух самых южных станциях, может распространяться и на другие части ледяного континента. По словам ученым, дополнительные образцы в будущем помогут заполнить эти пробелы.

Отметим, что нынешнее исследование расширяет наше понимание того, как аномальные облака Антарктиды способны защищать Южное полушарие от части тепла, вызванного изменением климата. Это связано с тем, что при меньшем количестве ледяных ядер в воздухе больше воды в облаках остается в жидком состоянии, пусть и переохлажденном. И эти насыщенные водой облака отражают обратно в космос больше солнечного света, чем ледяные облака.

По мнению специалиста по тропосфере Сильвии Хеннинг из Института Лейбница, защита, которую обеспечивают эти облака Южному полушарию, увы, может оказаться под угрозой. Ученые считают, что концентрация ледяных ядер в Антарктиде в будущем может увеличиться из-за глобального потепления, поскольку отступающие ледники обнажают больше суши для растительности — в результате биосфера может стать более активной.

Если в атмосферу попадет больше ледяных ядер, это может снизить отражательную способность облаков, которые в противном случае были бы влажными. Это, в свою очередь, может повлиять на климат региона, усилив обратную связь потепления.

