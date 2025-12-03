У найбільшій крижаній пустелі у світі катастрофічно мало льоду: він відсутній у ключовому місці

Антарктида вважається найбільшою у світі крижаною пустелею, але вчені щойно виявили, що тут напрочуд мало льоду. Принаймні, коли йдеться про хмари над крижаним континентом.

Антарктида — сумнозвісний крижаний регіон планети, а проте, учені щойно виявили, що в хмарах над континентом його насправді катастрофічно мало. Результати дослідження здивували вчених, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Для утворення крижаних кристалів усередині хмар необхідні найдрібніші частинки в атмосфері. Ці так звані крижані зародки (КЗЧ) можуть містити мінеральний пил, ґрунт, що розноситься вітром, попіл, частинки морського пилу або білки, які виділяються живими істотами. По суті, лід утворюється в хмарах, які в іншому разі були б недостатньо холодними, кристалізуючись на цих частинках у повітрі.

Відео дня

І все ж, над Південним океаном навколо Антарктиди — найбільшої у світі крижаної пустелі — цих частинок напрочуд мало. Учені виявили це, проаналізувавши зразки повітря, зібрані на кількох антарктичних аванпостах.

За словами фахівця з тропосфери з Інституту Лейбніца в Німеччині Гайке Векса, наскільки відомо їм із колегами, раніше ще ніколи не було настільки тривалого часового ряду фільтрів, за якими приладнали КЗЧ на материковій частині Антарктиди.

Дослідники не знають напевно, але припускають, що низька чисельність КЗЧ може бути пов'язана з відсутністю ефективних біологічних джерел, присутніх в інших регіонах земної кулі, зокрема в літній Арктиці.

Під час дослідження вчені відібрали проби повітря лише поблизу трьох антарктичних станцій, проте вважають, що низька концентрація крижаних ядер, виявлена на двох найпівденніших станціях, може поширюватися і на інші частини крижаного континенту. За словами вчених, додаткові зразки в майбутньому допоможуть заповнити ці прогалини.

Зазначимо, що нинішнє дослідження розширює наше розуміння того, як аномальні хмари Антарктиди здатні захищати Південну півкулю від частини тепла, спричиненого зміною клімату. Це пов'язано з тим, що за меншої кількості крижаних ядер у повітрі більше води в хмарах залишається в рідкому стані, нехай і переохолодженому. І ці насичені водою хмари відбивають назад у космос більше сонячного світла, ніж крижані хмари.

На думку фахівця з тропосфери Сільвії Хеннінг з Інституту Лейбніца, захист, який забезпечують ці хмари Південній півкулі, на жаль, може опинитися під загрозою. Вчені вважають, що концентрація крижаних ядер в Антарктиді в майбутньому може збільшитися через глобальне потепління, оскільки льодовики, що відступають, оголюють більше суходолу для рослинності — унаслідок цього біосфера може стати більш активною.

Якщо в атмосферу потрапить більше крижаних ядер, це може знизити відбивну здатність хмар, які в іншому разі були б вологими. Це, своєю чергою, може вплинути на клімат регіону, посиливши зворотний зв'язок потепління.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Антарктиді прихована загадкова структура віком 500 млн років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, який насправді вигляд має Антарктида.