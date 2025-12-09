8 місяців під льодом Антарктиди: вчені пробралися у найнедоступніший регіон Землі (фото)

Дослідники використовували підводний робот, щоб пробратися в найвіддаленіший і найнедоступніший регіон планети. У результаті вдалося роздобути безпрецедентні дані.

Завдяки підводному дослідницькому роботу океанографи вперше в історії отримали дані, зібрані з-під великих шельфових льодовиків Східної Антарктиди. Вчені використовували підводний робот Argo, який провів вісім місяців під льодами крижаного континенту, пише Popular Science.

За словами океанографа Австралійської організації наукових і прикладних досліджень (CSIRO) Стіва Рінтула, заковика полягала в тому, що вони з колегами не знали, чи виживе підводний апарат, і коли саме цей яскраво-жовтий поплавок підніметься на поверхню океану після занурення під лід, і чи підніметься взагалі. На щастя, вченим пощастило.

У рамках дослідницького проєкту Argo автономний апарат провів понад два з половиною роки, дрейфуючи приблизно за 300 км холодних океанських течій. За цей час апарату вдалося зібрати майже дві сотні звітів, що містять дані про температуру, тиск і солоність води, а також про рівень кисню, pH і нітратів.

У якийсь момент буй проплив під шельфовими льодовиками Денмана і Шеклтона, де провів наступні вісім місяців, збираючи дані з раніше не дослідженого регіону планети. За словами Рінтула, ці безпрецедентні спостереження дають нове уявлення про вразливість шельфових льодовиків.

Висновки дослідників підкріплюють і оновлюють сучасні уявлення про стан шельфових льодовиків. Наприклад, шельфовий льодовик Шеклтона розташований на самій півночі Східної Антарктиди й, як і раніше, не схильний до впливу тепліших вод, які могли б розтопити його знизу. Водночас льодовик Денмана перебуває в більш небезпечному стані.

Шлях судна "Арго" під шельфовими льодовиками Шеклтона і Денмана Фото: Australian Antarctic Division

Попередні дослідження вже показали, що зникнення одного тільки льодовика Денмана в майбутньому призвело б до підвищення рівня світового океану майже на 1,5 метра. На жаль, Денман тепер схильний до впливу тепліших вод, що може прискорити танення і сприяти більш нестабільному відступу льоду.

Зазначимо, що це танення багато в чому залежить від стану океану в прикордонному шарі, розташованому безпосередньо під шельфовим льодовиком. Поплавці Argo призначені для вимірювання різних елементів усередині цього прикордонного шару, але досі жоден із них не проводив так багато часу поблизу нього.

Автори дослідження сподіваються, що поплавок Argo не буде останнім, який відвідав ці та інші шельфові льодовики. Подібні дослідження надають життєво важливі дані, які допомагають поліпшити комп'ютерні кліматичні моделі та знизити невизначеність щодо підвищення рівня моря.

