Поющий лед и тюлень в космосе. Ученые записали "инопланетные песни" полюсов Земли

Исследователи использовали подводные микрофоны для записи новых живых звуков живых существ и геологических процессов.

Related video

Десятилетиями ученые пытаются подробнее изучить Арктику и Антарктику и теперь им удалось продвинуться дальше — в новом исследовании они буквально записали "голос" полюсов Земли, пишет Daily Mail.

На новым проектом работала группа ученых из Института функционального морского биоразнообразия имени Гельмгольца при Ольденбургском университете (Германия). В ходе исследования ученые собрали коллекцию "инопланетных песен" полюсов Земли, в которую вошли более полусотни аудиофрагментов. Отметим, что коллекция находится в открытом доступе в Сети и может быть использована "саунд-художниками и музыкантами для творческой интерпретации".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам координатора проекта "Полярные звуки" доктора Риса Уиттакера, эти звуки на самом деле чужды большинству людей, однако они буквально являются "голосом планеты". В ходе исследования ученые собрали коллекцию звуков, которые являются уникальными для арктических и антарктических широт. В том числе в коллекцию вошли звуки "поющего" льда и тюленя, который звучит так, будто находится в космосе.

По словам Уиттакера, чтобы собрать коллекцию, они с коллегами использовали подводные сикрофоны. В результате им далось записать звук сжатия льда и его движения в воде, который также называют "поющим льдом". Кроме того ученые отмечают, что одним из шедевров их коллекции является запись тюленя по имени Росс, голос которого звучит так, будто его транслируют с космического корабля. Также в коллекцию исследователей вошел звук столкновения двух айсбергов, который, по словам самих исследователей, вполне мог бы стать саундтреком для драматического финала какого-нибудь фильма.

Исследователи отмечают, что самым удивительным является тот факт, что нам кажется, будто мы знаем, как звучат полюса, однако на самом деле это "нам только кажется". Для того, чтобы лучше понять Арктику и Антарктику, ученые и собрали всю эту уникальную коллекцию звуков.

Известно, что звуки здесь варьируются от биологический, например, голоса млекопитающих, геологических — движение льда до "антропогенных", то есть созданных человеком. Например, одним из примеров последнего является звук "сейсмической стрельбы" — подачи сжатого воздуха в воду по направлению ко дну океана для обнаружения месторождения нефти или газа. Исследователи отмечают, что этот звук похож на звук отдаленных бомб в зоне боевых действий.

Кроме того, в коллекцию вошла песнь антарктического синего кита, который является самым большим животным на планете. Отметим, что более ранее исследование показывает, что киты вынуждены менять свою манеру пения из-за шумового загрязнения, которое кроме всего прочего вызывает у них стресс.

По словам Уиттакера, они с коллегами также поработали с более чем сотней артистов над созданием композиций, в которых используются эти уникальные звуки. Ученые отмечают, что в дальнейшем планируют создать передвижную выставку, где каждый из желающих смог бы услышать голоса Арктики и Антарктики.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.