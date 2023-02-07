Лід, що співає, і тюлень у космосі. Вчені записали "інопланетні пісні" полюсів Землі

Дослідники використовували підводні мікрофони для запису нових живих звуків живих істот і геологічних процесів.

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Десятиліттями вчені намагаються докладніше вивчити Арктику й Антарктику, і тепер їм вдалося просунутися далі — у новому дослідженні вони буквально записали "голос" полюсів Землі, пише Daily Mail.

На новим проєктом працювала група вчених із Інституту функціонального морського біорізноманіття імені Гельмгольця при Ольденбурзькому університеті (Німеччина). У ході дослідження вчені зібрали колекцію "інопланетних пісень" полюсів Землі, до якої увійшли понад пів сотні аудіофрагментів. Зазначимо, що колекція перебуває у відкритому доступі в мережі та може бути використана "саунд-художниками та музикантами для творчої інтерпретації".

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За словами координатора проєкту "Полярні звуки", доктора Ріса Віттакера, ці звуки насправді далекі від більшості людей, проте вони буквально є "голосом планети". У ході дослідження вчені зібрали колекцію звуків, які є унікальними для арктичних і антарктичних широт. У тому числі в колекцію увійшли звуки "льоду, що співає" і тюленя, який звучить так, ніби перебуває в космосі.

За словами Віттакера, щоб зібрати колекцію, вони з колегами використовували підводні мікрофони. В результаті їм далося записати звук стиснення льоду і його руху у воді, який також називають "льодом, що співає". Крім того, вчені зазначають, що одним із шедеврів їхньої колекції є запис тюленя на ім'я Росс, голос якого звучить так, ніби його транслюють із космічного корабля. Також у колекцію дослідників увійшов звук зіткнення двох айсбергів, який, за словами самих дослідників, цілком міг би стати саундтреком для драматичного фіналу якогось фільму.

Дослідники відзначають, що найдивовижнішим є той факт, що нам здається, ніби ми знаємо, як звучать полюси, проте насправді це нам тільки здається. Для того, щоб краще зрозуміти Арктику й Антарктику, вчені зібрали всю цю унікальну колекцію звуків.

Відомо, що звуки тут варіюються від біологічних, наприклад, голосів ссавців, геологічних (руху льоду), до "антропогенних", тобто створених людиною. Наприклад, одним із прикладів останнього є звук "сейсмічної стрільби" — подачі стисненого повітря у воду в напрямку до дна океану для виявлення родовища нафти або газу. Дослідники зазначають, що цей звук подібний до звуку віддалених бомб у зоні бойових дій.

Крім того, до колекції увійшла пісня антарктичного синього кита, який є найбільшою твариною на планеті. Зазначимо, що раніше дослідження показує, що кити змушені змінювати свою манеру співу через шумове забруднення, яке, крім іншого, викликає в них стрес.

За словами Віттакера, вони з колегами також попрацювали з більш ніж сотнею артистів над створенням композицій, у яких використовуються ці унікальні звуки. Вчені зазначають, що надалі планують створити пересувну виставку, де кожен із охочих зміг би почути голоси Арктики й Антарктики.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід": він простягається на 460 км і прискорює танення.