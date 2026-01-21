Морози до -89°C, гігантські павуки і "живий антифриз": через 200 років Антарктида ще може здивувати

До річниці відкриття крижаного континенту зібрали кілька цікавих і страхітливих фактів про Антарктиду.

Антарктида — найхолодніший, найвітряніший і найсухіший континент на Землі. Розташована в Антарктичному колі, що оперізує південну частину земної кулі, Антарктида є п'ятим за величиною континентом, а її розміри змінюються залежно від пори року, оскільки морський лід, що розширюється вздовж узбережжя, майже подвоює площу континенту взимку.

Антарктиду було відкрито 28 січня (за новим стилем) 1820 року першою російською антарктичною експедицією на шлюпках "Восток" і "Мирный" під керівництвом Фадея Беллінсгаузена і Михайла Лазарєва. Сьогодні на ці крижані території претендують цілих сім країн: Австралія, Аргентина, Велика Британія, Нова Зеландія, Норвегія, Франція і Чилі. США, Росія і Китай з цікавістю придивляються — у них в Антарктиді свої бази.

Століття досліджень уже засвідчили, що антарктичний крижаний щит містить близько 30 мільйонів кубічних кілометрів льоду на площі, що трохи менше ніж у 1,5 раза перевищує площу США. Однак найпівденніший континент планети — це набагато більше, ніж просто гігантський крижаний блок. Насправді Антарктида є домівкою для багатьох тварин і рослин, які не зустрічаються більше ніде у світі, а також вважається центром наукових досліджень.

До річниці відкриття Антарктиди ми зібрали 10 цікавих фактів про крижаний континент.

Найбільша пустеля Землі

Попри весь цей лід, Антарктида насправді є пустелею, оскільки тут випадає дуже мало вологи. Спостереження показують, що внутрішні райони континенту отримують у середньому близько 5 сантиметрів опадів на рік — переважно у вигляді снігу. Для порівняння, більша частина пустелі Сахара отримує вдвічі більше опадів щорічно. Прибережні райони Антарктиди отримують більше опадів — у середньому до 2 сантиметрів на рік.

Однак, на відміну від більшості пустельних регіонів у світі, волога тут не вбирається в ґрунт — замість цього сніг накопичується. Настільки низька кількість опадів у регіоні також робить Антарктиду найпосушливішим місцем на Землі.

Дослідники також виявили, що, подібно до піщаних бур у пустелях, вітер в Антарктиді підіймає сніг із землі та розносить його ландшафтом, створюючи колосальні хуртовини. Спостереження показують, що швидкість вітру в таких умовах може досягати неймовірних 320 км/год.

Відсутність офіційного часового поясу

Оскільки всі часові пояси сходяться на Південному полюсі, в Антарктиді відсутній офіційний годинниковий полюс. У результаті кожна дослідницька станція використовує час, який їй підходить найбільше. Найчастіше, це час країни або найближчого логістичного центру.

На континенті більше пінгвінів, ніж людей

На крижаному континенті немає корінних народів, але сьогодні люди живуть на різних наукових дослідницьких станціях, керованих більш ніж 20 країнами, зокрема:

США;

Китай;

Японія;

Франція;

Німеччина

Україна та інші.

У літні місяці на континенті перебуває близько 4000 вчених, розподілених між 70 дослідницькими станціями. Взимку кількість вчених на крижаному континенті скорочується до 1000, оскільки багато хто виїжджає з Антарктиди.

Антарктида, очевидно, є дослідницьким центром для кліматологів, океанографів і морських біологів. Однак замерзла пустеля також приваблює астрономів з усього світу: завдяки сухому клімату та відсутності світлового забруднення, Антарктида є одним із найкращих місць на планеті для спостереження за космосом.

Таким чином, в Антарктиді немає постійних жителів — тільки сезонні співробітники дослідницьких станцій. Водночас на континенті мешкають мільйони пінгвінів, включно з популяціями пінгвінів генту і пінгвінів Аделі.

Найпівденніше поштове відділення у світі

У це складно повірити, але в Порт-Локроє, британській дослідницькій станції на Антарктичному півострові, існує крихітне поштове відділення, де люди можуть відправити додому листівки з антарктичною маркою.

Під льодами приховані вулкани

Льодовий покрив ускладнює дослідження Антарктиди, проте деякі подробиці все ж відомі. Наприклад, нещодавно вчені змогли скласти одну з найповніших карт антарктичного ландшафту, прихованого під льодами. Під час дослідження було виявлено тисячі пагорбів і хребтів, про існування яких раніше не підозрювали.

Але навіть це ще не все. Дослідження також показали, що під замерзлим ландшафтом Антарктиди насправді ховається вогонь. Яскравим прикладом є вулкан Еребус — найпівденніший активний вулкан у світі та один із небагатьох, у кратері якого постійно тече лавове озеро.

Учені склали детальну карту ландшафту Антарктиди Фото: BBC

Найхолодніше місце на Землі

Антарктида по праву вважається найхолоднішим місцем на планеті. Найнижча температура, коли-небудь зареєстрована на Землі, становила -89,2°C і, за словами вчених, була виміряна на російській станції "Восток" 21 липня 1983 року.

Риби з "антифризом" замість крові

Води навколо Антарктиди — суворе місце для виживання, а тому видам доводиться адаптуватися. Наприклад, попередні дослідження показали, що деякі риби, які мешкають в антарктичних водах, виробили у своїй крові щось на кшталт природного "антифризу" — особливі білки, що запобігають замерзанню їхніх тілесних рідин.

Найбільше сховище прісної води на Землі

Антарктичні щити величезні, покривають майже весь континент і вміщують близько 30 мільйонів кубічних кілометрів води. Дослідники підрахували, що континент містить близько 70% усіх світових запасів прісної води, а також близько 90% усього льоду, який можна виявити на Землі.

Антарктида містить близько 70% усіх світових запасів прісної води Фото: Earth.com

Щось живе в Антарктиді до 1000 років

Попри суворі кліматичні умови, життя адаптувалося, щоб виживати в Антарктиді. Одним з найбільш примітних видів континенту вважаються мохи, здатні виживати в льоду понад тисячу років. Коли умови знову стають сприятливими, рослини просто продовжують рости.

Найхолодніший марафон у світі

Ще один цікавий факт про Антарктиду — щорічно на континенті проводиться Антарктичний льодовий марафон. Учасники пробігають 42 кілометри снігом і льодом, часто за мінусових температур.

Україна в Антарктиді

Україна в Антарктиді представлена однією антарктичною станцією — Академік Вернадський — розташованою на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова.

Станція була створена в лютому 1996 року, коли станція "Фарадей" була передана Україні Британською Антарктичною службою за символічну ціну в один фунт стерлінгів. Тоді ж станцію перейменували на "Академік Вернадський". Зазначимо, що станція названа на честь одного із засновників і першого президента Академії наук України — академіка Володимира Івановича Вернадського.

Українська антарктична станція вважається однією з найстаріших активних баз на крижаному континенті, а тому станція Вернадського стала базою наукових досліджень довгострокових змін температури, що свідчать про глобальне потепління планети. Крім того, робота українських науковців включає:

моніторинг навколишнього середовища;

вивчення магнітного поля;

збір даних і передача їх у міжнародні центри;

зондування іоносфери Південного полярного регіону;

гідрометеорологічні дослідження;

дослідження біосфери Західної Антарктики та інше.

Україна в Антарктиді представлена однією станцією — Академік Вернадський Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр

5 зловісних фактів про Антарктиду

Криваві водоспади. Уперше криваві водоспади були відкриті вченими в 1911 році й відтоді дослідники намагалися розгадати таємницю їхнього незвичайного кольору. Загадку було вирішено 2017 року, коли вчені з Університету Аляски зрозуміли, що солона вода, яка стікає з льодовика, містить залізо, яке окиснюється під час контакту з киснем, що і надає воді незвичайного кольору.

Гігантські павуки. Важко повірити, проте в непроглядній темряві антарктичних вод мешкають сотні велетенських морських павуків — ці моторошні членистоногі можуть досягати 50 сантиметрів завдовжки та дихають через отвори в ногах.

Антарктична "піраміда". У 2016 році гора пірамідальної форми, розташована в південній частині гірського хребта Еллсуорт, наробила галасу. Дехто припускав, що в Антарктиді знайдено залишки стародавньої цивілізації, інші запевняли, що "піраміду" побудували інопланетяни. Правда виявилася простішою: експерти виявили, що творцем піраміди була природа — сотні мільйонів років ерозії створили цей моноліт.

Хребет Сентінел у горах Еллсуорт Фото: solar-system

Найхолодніше кладовище Землі. В Антарктиді зберігається не мало скелетів: під снігом на острові Джеймса Росса вчені виявили майже тонну скам'янілостей. За словами дослідників, рештки належали стародавнім морським істотам, зокрема й мозазавру — гігантській стародавній істоті, схожій на кита.

Лід, що співає. Страшна "пісня" льоду була виявлена випадково, коли дослідники використовували сейсмічні датчики на шельфовому льодовику Росса. У результаті на записах вдалося зафіксувати звук, нечутний для людини через свою частоту — вчені описали його як сумне гудіння. Пізніше стало відомо, що звук створюється, коли вітер дме над шорсткою поверхнею шельфового льодовика.

