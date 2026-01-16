Антарктида позбулася всього свого льоду: який вигляд має континент без "захисного" покриву (фото)

У новому дослідженні вчені визначили, який вигляд континент має під льодом — дослідники склали карту Антарктиди з безпрецедентною деталізацією ландшафту.

У новому дослідженні вчені використовували супутникові дані та фізику руху антарктичних льодовиків, щоб визначити, який вигляд може мати континент під льодом. У результаті їм вдалося скласти карту з безпрецедентною деталізацією ландшафту під льодами Антарктиди. Вважається, що це відкриття може значно поліпшити наше розуміння крижаного континенту, пише BBC.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Хелен Окенден з Університету Гренобль-Альпи, вони з колегами виявили свідчення існування тисяч раніше невідомих пагорбів і хребтів. Вчені також стверджують, що нові карти деяких прихованих гірських хребтів Антарктиди стали чіткішими, ніж будь-коли раніше.

Завдяки супутникам учені добре вивчили крижану поверхню континенту, проте те, що знаходиться під нею залишалося загадкою. Тепер автори дослідження вважають, що їм вдалося створити найповнішу і найдокладнішу карту ландшафту, прихованого під льодами. Також вважається, що нові деталі можуть пролити світло на те, як Антарктида реагує на зміну клімату і як це позначиться на підвищенні глобального рівня моря.

Учені склали детальну карту ландшафту Антарктиди Фото: BBC

За словами співавтора дослідження, професора Роберта Бінгема, гляціолога з Единбурзького університету, традиційні виміри з землі та повітря використовували радар, щоб роздивитися ландшафт під кригою, товщина якої подекуди сягає 4,8 кілометра. У результаті вчені могли вивчити ландшафт лише окремих ліній або трас, які могли перебувати на відстані десятків кілометрів одна від одної.

Тому в новій роботі вчені використали новий підхід, об'єднавши свої знання про поверхню льоду, отримані із супутників, і розуміння руху льоду, що ґрунтується на фізиці. Потім результати порівняли з попередніми даними.

Попри те, основні гірські хребти Антарктиди були відомі й раніше, новий підхід дав змогу виявити десятки тисяч раніше невідомих пагорбів і хребтів. Вчені також змогли отримати більш детальну інформацію про деякі з цих гір і каньйонів, прихованих під льодом.

Одним з найцікавіших відкриттів став глибокий канал, прорізаний в антарктичному дні в районі, що називається Підльодовиковим басейном Мод. Дані вказують на те, що середня глибина каналу становить 50 метрів у глибину, а його ширина становить близько 6 кілометрів. Він також простягається майже на 400 кілометрів.

