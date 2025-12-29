Робот, який зник в Антарктиді, повернувся через 9 місяців: приніс дані, які жахають

Антарктичний експеримент австралійських учених пішов не за планом, але в підсумку дослідники отримали унікальні дані, які шокували команду.

Австралійське національне наукове агентство CSIRO провело експеримент в Антарктиді, який пішов не за планом. Команда запустила підводний робот, що вільно плаває, який мав збирати дані про льодовик Тоттен. Однак течія віднесла його від місця призначення — в результаті підводний апарат опинився у важкодоступному антарктичному регіоні, пише BGR.

Під час дослідження вчені використовували плавучий зонд, оснащений датчиками солоності та температури, який мав опускатися під воду і спливати кожні 10 днів на поверхню для передавання даних на супутники. Зазначимо, що подібні підводні апарати часто використовуються вченими в океанічних дослідженнях, а часом і для вимірювання впливу зміни клімату на води й льодовики.

Під час експерименту вчені прагнули вивчити льодовик Тотен, а також те, як його втрата може вплинути на глобальний рівень океану. На жаль, під час експерименту зонд збився з курсу та опинився під льодом льодовика Денман — вкрай важкодоступне місце для спостереження і збору даних.

Команда побоювалася, що зонд загублений назавжди, але через 9 місяців він знову з'явився на поверхні. Ще цікавішим виявилися дані, які він надав: вчені дізналися більше про льодовик Денман, а також про те, як зміна клімату впливає на Антарктиду в цілому.

Під час експерименту робот переміщався під льодовиком Денман і шельфовим льодовиком Шеклтона. Попри те, що підводний апарат опинився в пастці, він продовжив виконувати свої завдання: вимірювати солоність і температуру води від морського дна до основи шельфового льодовика, під яким перебував.

Однак зонд не міг спливти на поверхню для передавання даних супутникам, а тому для команди апарат фактично залишався загубленим з погляду навігації. Щоразу, коли зонд намагався спливти на поверхню, він вдарявся об шельфовий льодовик — у результаті вчені отримали дані вимірювань глибини шельфового льодовика, які не були доступні раніше.

Пізніше команда змогла порівняти дані про глибину шельфового льодовика з даними, отриманими супутниками. На основі цих даних вчені змогли скласти карту шляху, яким рухався буй — простими словами, вчені змогли зіставити точки льодовика і дані про солоність і температуру. Загалом за весь час місії робот зібрав 195 профілів даних.

Отримані дані показали, що шельфовому льодовику Шеклтона поки що не загрожує небезпека танення теплою водою. Однак під льодовиком Денман знаходиться тепла вода, яка спричиняє його танення. Ба більше, дані вказують на те, що танення одного лише цього льодовика може призвести до підвищення рівня моря на неймовірні 1,5 метра.

За словами вчених, виявлення цих зон ризику неймовірно важливе — вважається, що під час місії вдалося виявити точку неповернення для деяких видів шкоди від зміни клімату, а берегові лінії світу, схоже, можуть опинитися в небезпеці в будь-якому зі сценаріїв.

