Пропавший в Антарктиде робот вернулся спустя 9 месяцев: принес данные, которые ужасают

Антарктический эксперимент австралийских ученых пошел не по плану, но в итоге исследователи получили уникальные данные, которые ужаснули команду.

Австралийское национальное научное агентство CSIRO провело эксперимент в Антарктиде, который пошел не по плану. Команда запустила свободно плавающий подводный робот, который должен был собирать данные о леднике Тоттен. Однако течение унесло его от места назначения — в результате подводный аппарат оказался в трудно доступном антарктическом регионе, пишет BGR.

В ходе исследования ученые использовали плавучий зонд, оснащенный датчиками солености и температуры, который должен был опускаться под воду и всплывать каждые 10 дней на поверхность для передачи данных на спутники. Отметим, что подобные подводные аппараты часто используются учеными в океанических исследованиях, а порой и для измерения влияния изменения климата на воды и ледники.

В ходе эксперимента ученые стремились изучить ледник Тотен, а также то, как его утрата может повлиять на глобальный уровень океана. Увы, в хое эксперимента зонд сбился с курса и оказался подо льдом ледника Денман — крайне труднодоступное место для наблюдения и сбора данных.

Команда опасалась, что зонд утерян навсегда, но через 9 месяцев он вновь появился на поверхности. Еще более любопытным оказались данные, которые он предоставил: ученые узнали больше о леднике Денман, а также том, как изменение климата влияет на Антарктиду в целом.

В ходе эксперимента робот перемещался под ледником Денман и шельфовым ледником Шеклтона. Несмотря на то, что подводный аппарат оказался в ловушке, он продолжил выполнять свои задачи: измерять соленость и температуру воды от морского дна до основания шельфового ледника, под которым находился.

Однако зонд не мог всплыть на поверхность для передачи данных спутникам, а потому для команды аппарат фактически оставался потерянным с точки зрения навигации. Каждый раз, когда зонд пытался всплыть на поверхность, он ударялся о шельфовый ледник — в результате ученые получили данные измерений глубины шельфового ледника, которые не были доступны ранее.

Позже команда смогла сравнить данные о глубине шельфового ледника с данными, полученными спутниками. На основе этих данных ученые смогли составить карту пути, по которому двигался буй — простыми словами, ученые смогли сопоставить точки ледника и данные о солености и температуре. В общей сложности за все время миссии робот собрал 195 профилей данных.

Полученные данные показали, что шельфовому леднику Шеклтона пока не угрожает опасность таяния теплой водой. Однако под ледником Денман находится теплая вода, которая вызывает его таяние. Более того, данные указывают на то, что таяние одного лишь этого ледника может привести к повышению уровня моря на невероятные 1,5 метра.

По словам ученых, выявление этих зон риска невероятно важно — считается, что в ходе миссии удалось обнаружить точку невозврата для некоторых видов ущерба от изменения климата, а береговые линии мира, похоже, могут оказаться в опасности в любом из сценариев.

