Антарктида лишилась всего своего льда: как выглядит континент без "защитного" покрова (фото)

В новом исследовании ученые определили, как континент выглядит подо льдом — исследователи составили карту Антарктиды с беспрецедентной детализацией ландшафта.

В новом исследовании ученые использовали спутниковые данные и физику движения антарктических ледников, чтобы определить, как может выглядеть континент подо льдом. В результате им удалось составить карту с беспрецедентной детализацией ландшафта подо льдами Антарктиды. Считается, что это открытие может значительно улучшить наше понимание ледяного континента, пишет BBC.

По словам ведущего автора исследования, доктора Хелен Окенден из Университета Гренобль-Альпы, они с коллегами обнаружили свидетельства существования тысяч ранее неизвестных холмов и хребтов. Ученые также утверждают, что новые карты некоторых скрытых горных хребтов Антарктида стали четче, чем когда-либо прежде.

Благодаря спутникам ученые хорошо изучили ледяную поверхности континента, однако то, что находится под ней оставалось загадкой. Теперь авторы исследования считают, что им удалось создать самую полную и подробную карту ландшафта, скрытого подо льдами. Также считается, что новые детали могут пролить свет на то, как Антарктида реагирует на изменение климата и как это отразится на повышении глобального уровня моря.

По словам соавтора исследования, профессора Роберта Бингема, гляциолога из Эдинбургского университета, традиционные измерения с земли и воздуха использовали радар, чтобы рассмотреть ландшафт подо льдом, толщина которого местами достигает 4,8 километра. В результате ученые могли изучить ландшафт лишь отдельных линий или трасс, которые могли находиться на расстоянии десятков километров друг от друга.

Поэтому в новой работе ученые использовали новый подход, объединив свои знания о поверхности льда, полученные со спутников и понимание движения льда, основанное на физике. Затем результаты сравнили с предыдущими данными.

Несмотря на то, основные горные хребты Антарктиды были известны и ранее, новый подход позволил обнаружить десятки тысяч ранее неизвестных холмов и хребтов. Ученые также смогли получить более подробную информацию о некоторых из этих гор и каньонов, скрытых подо льдом.

Одним из наиболее интригующих открытий стал глубокий канал, прорезанный в антарктическом дне в районе, называемом Подледниковым бассейном Мод. Данные указывают на то, что средняя глубина канала составляет 50 метров в глубину, а его ширина составляет около 6 километров. Он также простирается почти на 400 километров.

