Таємниця Кривавого водоспаду в Антарктиді: вчені нарешті зрозуміли, чому льодовик "стікає кров'ю"

Дослідники вважають, що нове відкриття може стати в пригоді для пошуку життя на Червоній планеті.

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Понад століття вчені мізкують над загадковою криваво-червоною рідиною, яка просочується з льодовика в Антарктиді. Це дивне місце, де льодовик ніби "стікає кров'ю" прозвали "Кривавим водоспадом", довгий час не давало спокою дослідникам. Схоже, тепер їм вдалося розгадати цю таємницю, пише Futurism.

Дослідники з Університету Гопкінса вважають, що їм нарешті вдалося розгадати цю "криваву таємницю" льодовика. Під час дослідження вчені зібрали зразки червоної рідини й вивчили їх, використовуючи вузькоспеціалізований електронний мікроскоп, що просвічує. Результати виявилися дивовижними: вчені вважають, що це відкриття може істотно спростити пошук життя на інших планетах.

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За словами співавтора дослідження, вченого-дослідника Кена Ліві, щойно він глянув на зображення під мікроскопом, він помітив перед собою крихітні наносфери, багаті на залізо. Однак крім заліза, вони також містили безліч інших елементів, зокрема кремній, кальцій, алюміній і натрій. Не менш цікавим виявилося й те, що всі вони були різними.

Не менш дивовижним здається і те, що існування цих крихітних наносфер, які раніше не були виявлені дослідниками, фактично суперечить панівній теорії про те, що криваво-червона рідина колись виникла через велику кількість мінералів. Дослідники виявили, що ці крихітні наносфери, на відміну від мінералів, не мають кристалічної природи й у 100 разів менші за червоні кров'яні тільця.

За словами Ліві, існування цих крихітних наночастинок також проливає світло на мікроорганізми й бактерії, які жили "потенційно мільйони років" під солоними водами антарктичного льодовика. Зазначимо, що раніше Ліві займався вивченням способів аналізу біологічних матеріалів на Землі та за її межами.

Вчений зазначає, що з появою місій на Червону планету відновився інтерес і до спроб проаналізувати тверді речовини, що виходять з вод Кривавого водоспаду, як якби він являв собою марсіанський посадковий майданчик. Ліві постійно запитував себе, чи зміг би марсохід, якби приземлився в Антарктиді, визначити, чому Кривавий водоспад став червоним.

Дослідник зазначає, на жаль, сучасні апарати, що досліджують поверхню Червоної планети, призначені для виявлення мінералів у їхній кристалічній формі. Тобто, це робить сучасні методи ідентифікації мінералів просто "неадекватними".

Тепер Ліві вважає, що перед ученими стоїть серйозна дилема. Наразі вони не можуть доставити на Марс електронний мікроскоп з просвічуванням, який зумів би виявити ці наносфери на Червоній планеті, або будь-якій іншій. Дослідникам необхідно розв'язати цю проблему, щоб виявити ознаки існування стародавнього життя на іншій планеті.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід": простягається на 460 км і прискорює танення.