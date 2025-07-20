Фокус уже писал о борьбе могущественных держав за влияние на севере — в Арктике, но у планеты — два полюса. Юг не является полной противоположностью Севера, но его специфика заслуживает отдельного материала.

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Необозримые просторы нетронутой природы. Целый в прямом смысле океан рыбы и других жителей водного мира, а также пингвины, много пингвинов. Именно об этом, наверное, вы подумаете, когда услышите слово Антарктика. Но если заглянуть глубже — то в этом специфическом регионе планеты есть вещи значительно интереснее и важнее для человечества. Глобальные изменения в климате как природном, так и геополитическом заставляют по-новому посмотреть на полюса планеты Земля.

Антарктида — материк в Южном полушарии, охватывающий примерно 10% суши Земли Фото: Getty Images Антарктида — материк в Южном полушарии, охватывающий примерно 10% суши Земли Антарктида — материк в Южном полушарии, охватывающий примерно 10% суши Земли Антарктида — материк в Южном полушарии, охватывающий примерно 10% суши Земли Антарктида — материк в Южном полушарии, охватывающий примерно 10% суши Земли Антарктида — материк в Южном полушарии, охватывающий примерно 10% суши Земли

Между Арктикой (так называется регион, который находится в середине северного полярного круга — условной географической линии, которая проходит примерно по 66 параллели) и Антарктикой (соответственно регион, который находится в середине южного полярного круга, который тоже проходит по 66 параллели, но на юге планеты) несмотря на определенное сходство есть целый ряд существенных различий в географическом, политическом, экономическом и даже социальном аспектах.

Антарктида: напротив Арктики

Начнем с географических различий — основой Антарктики является материк Антарктида (площадь около 14,2 млн квадратных километров), который делится на западную часть (Малая Антарктида), которая является совокупностью архипелагов (групп островов) и восточную, которая является сплошным континентом по размеру примерно как Австралия. Основой Арктики же является Северо-Ледовитый океан.

Теперь перейдем к более существенным — различиям политическим. Начнем с того, что международным договором от 1959 года территория Антарктики расширена до 60 параллели южной широты. То есть к географическому Заполярью добавлено еще 6 градусов или около 700 километров в сторону экватора. Это объясняется геополитической особенностью южного полушария.

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Так исторически сложилось, что все самые могущественные государства планеты расположены к северу от экватора. Часть из них имеют прямой (Россия и США) или косвенный (Великобритания) выход в Арктику. Здесь показательна попытка Китая вклиниться в Арктический совет, несмотря на свою географическую удаленность от региона. Зато к Антарктике ни одна из крупных держав не имеет прямого отношения — это и вызвало политические кульбиты, которые являются достаточно показательными в вопросе, как устроен этот мир.

Северные страны на южном континенте

Считается, что Антарктиду открыл немец на службе в российском флоте Фабиан (Фаддей) Беллинсгаузен, но британцы и американцы выдвинули альтернативные версии, указывая, что он на самом деле увидел не сам континент, а лишь один из ледников.

Многочисленные географические объекты в Антарктике названные в честь Беллинсгаузена отмечают его роль в разведке южного полярного региона Фото: Вікіпедія

Так или иначе, в XIX веке, когда континент был окончательно открыт, ближайшими к нему оказались далеко не самые могущественные на этом свете Чили и Аргентина. Из крупных государств к новому континенту ближе всего оказалась Великобритания с ее колониями — Австралия, Южная Африка, Новая Зеландия. Однако до конца века технические возможности не позволяли освоить материк полностью покрытый льдом: толщина льда в среднем составляет 1800 метров, соответственно, максимальные числа достигают тысяч метров.

С началом XX века энтузиасты от науки все же прошли Антарктический континент вдоль и поперек. Не обошлось без летальных случаев. Так, в декабре 1911 года первым южного полюса достигла экспедиция во главе с норвежцем Руалем Амундсеном. Зато экспедиция его соперников во главе с британцем Робертом Скоттом погибла по дороге домой (они достигли Южного полюса в январе 1912 года).

Амундсен — первый человек, который достиг Южного полюса. Норвежский полярный путешественник-исследователь и рекордсмен получил прозвище "Наполеон полярных стран" Амундсен — первый человек, который достиг Южного полюса. Норвежский полярный путешественник-исследователь и рекордсмен получил прозвище "Наполеон полярных стран" Амундсен — первый человек, который достиг Южного полюса. Норвежский полярный путешественник-исследователь и рекордсмен получил прозвище "Наполеон полярных стран" Амундсен — первый человек, который достиг Южного полюса. Норвежский полярный путешественник-исследователь и рекордсмен получил прозвище "Наполеон полярных стран" Амундсен — первый человек, который достиг Южного полюса. Норвежский полярный путешественник-исследователь и рекордсмен получил прозвище "Наполеон полярных стран" Амундсен — первый человек, который достиг Южного полюса. Норвежский полярный путешественник-исследователь и рекордсмен получил прозвище "Наполеон полярных стран"

Наряду с безоговорочными романтиками-энтузиастами Антарктику посещали более прагматичные охотники за редкими видами местной фауны. Охотники на тюленей, крилей и наиболее печально известные китобои. Все они своей агрессивной охотой поставили объекты своего ремесла на грань гибели.

Малые страны против гегемонов

В это время разгорелись споры между Аргентиной и Чили за территории, которые сейчас называются Антарктическим полуостровом. В 1908 году Великобритания, которая проводила активные исследования в регионе, заявила о своих претензиях на эти территории. Уже после Первой мировой войны Новая Зеландия, а дальше уже Франция, Австралия и даже Норвегия (недаром ее экспедиция ходила к Южному полюсу) заявили о своих претензиях на определенную долю Антарктики. При этом их претензии часто касались одних и тех же земель — то бишь ледовых пустынь.

На почтовой марке Аргентины показана часть Антарктиды, включенная в ее состав Фото: Вікіпедія

А уже после Второй мировой войны стало понятно, что международный порядок изменился. СССР и США не объявляли претензий на шестой континент в межвоенный период. Поэтому две мощнейшие державы мира опоздали на гонку за сокровищами замерзшего континента. При таких обстоятельствах "мероприятие отменяется". Поэтому никаких весомых действий в отношении Антарктики не происходило. Именно в эти времена стали распространяться слухи, что этот необитаемый континент стал прибежищем для нацистов, которые избежали правосудия.

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Страны, которые выдвигали претензии на антарктические территории, занимались "детскими шалостями", воруя флаги и другие знаки принадлежности территорий друг друга. Лишь однажды в 1952 году дошло до стрельбы между британцами и аргентинцами.

Наконец в конце десятилетия США выступили с инициативой о нейтралитете Антарктики. С июля 1957 по июль 1958 года продолжались крупнейшие международные исследования планеты — международный геофизический год. После этого осенью 1959 года в Вашингтоне состоялась конференция по освоению региона, на которой было решено, что Антарктида не достанется никому. Каждая страна мира получила право свободно исследовать Антарктику (именно на этой конференции ее границы выделили 60 параллелью), но ни одна не имеет права претендовать на суверенитет над любой ее территорией, по крайней мере пока действует договор.

Купол антарктической базы США Фото: Getty Images

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В последующие десятилетия десятки стран открыли на континенте свои исследовательские станции. Традиционно борьба за Антарктиду в период Холодной войны стала еще одним элементом противостояния между США и СССР. Советский союз построил аж всем баз на территории региона, зато США основали самую большую по численности персонала базу (Мак-Мердо). На Аргентинской базе Эсперанса проживает еще и гражданское население (то есть не исследователи). В 1978 году там даже родился ребенок. Тогда же была основана местная школа.

С 1985 года на континенте присутствует Китай. А с приходом ХХІ века Поднебесная удвоила количество своих постоянных исследовательских станций (до четырех). Пекин с его амбициями просто не может пройти мимо этой тематики. Тем более, что к Антарктиде он как раз значительно ближе, чем многие другие его геополитические конкуренты.

В отличие от Арктики, Антарктика не имеет такой рациональной ценности в видимой перспективе. Здесь не будет проходить в ближайшее время весомый транспортный коридор, а запасы природных ресурсов трудно точно вычислить из-за толстого слоя ледников. Полезные ископаемые Антарктиды это: каменный уголь, железная руда, слюда, медь, свинец, цинк, графит и тому подобное. Согласно Договору об Антарктиде, добыча полезных ископаемых запрещена до 2048 года.

От глубин океана до космических просторов

Но значение Антарктиды в другом. Оно — символическое. Ведь это — континент в Южном полушарии. Само его наименование переводится как "напротив Арктики". А делят его в основном северные страны с потомками их колонистов. Здесь все способствует началу нового противостояния между глобальным Югом и "Севером" или же Западом. Поэтому КНР постоянно наращивает здесь свои базы как постоянные, так и временные — в 2024 году была запущена в эксплуатацию уже пятая исследовательская станция. СМИ Поднебесной подают освоение Антарктиды как очередной сверхпроект коммунистической партии. Интересно, что свои станции КНР располагает по периметру территорий, на которые ранее претендовала Новая Зеландия.

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Да, вокруг материка можно поживиться тем же крилем (промысел в регионе достигает 20% от мирового вылова). Но Антарктида — это не о выгоде здесь и сейчас. Это в прямом смысле слова космический проект. Ведь ее размещение в координатах земли способствует исследованию космоса в тех аспектах, в которых это нельзя осуществлять ни из одной другой точки на планете. Научный сотрудник Антарктического отделения Фонда Конрада Аденауэра Инга фон дер Штайн считает, что в перспективе антарктические станции можно использовать для улучшенной навигации искусственных спутников Земли — а это уже может предоставить и определенное военное преимущество в будущем.

В Антарктиде действует IceCube — самый большой нейтринный детектор, который использует примерно кубический километр антарктического льда Фото: Вікіпедія

Кроме астрономии Антарктида — это настоящий музей геологической, зоологической и ботанической истории, ведь в ее ледниках навечно замерзли образцы флоры и фауны в том состоянии, в котором они были миллионы лет назад.

Большую часть своего существования континент не был замерзшим. Когда-то там росли цветы, а между ними большие и малые животные расслабленно нежились в теплых лучах солнца. Очевидно, что он когда-то оттает и предоставит человечеству гигантскую базу ресурсов. Так, Антарктический континент аккумулировал до 80% пресной воды, которая осталась на планете.

Промысел криля в Антарктике достигает 20% от мирового вылова Фото: Вікіпедія

А кто же и когда это все будет делить?

Договор об Антарктиде не бессрочный. Он требует переподписания в 2048 году. И вот кто его будет заключать заново? И поддерживают ли неприкосновенность Антарктиды все заинтересованные стороны? А также — на чьей стороне выступят Аргентина и Чили — ближайшие к континенту страны? Ответ ждать осталось чуть больше двух десятилетий.

На Антарктическом континенте расположены постоянные научные станции 30 стран, в том числе и Украины Фото: Getty Images

Украинский след на крайнем юге

К исследованию континента присоединилась и Украина. С 1994 года на острове Галиндез (7 километров от Антарктического полуострова) действует постоянная антарктическая исследовательская станция имени Владимира Вернадского (до 1996 года — станция Фарадей). Заметим, что передала Украине ее Великобритания. Все советские станции захватила себе Россия.

Основные направления исследования — те же, что и у других станций — от морских глубин до космических пространств. Особое внимание на это перспективное направление Украина обратила в последние годы. Так, в 2021 году к ней отправилось специальное исследовательское судно "Ноосфера", которое по функционалу можно приравнять к непостоянным станциям на континенте. Оно тоже было срихтовано на основе переданного Британией устаревшего ледокола.

Научно-исследовательская база имени Вернадского Научно-исследовательская база имени Вернадского Научно-исследовательская база имени Вернадского Научно-исследовательская база имени Вернадского Научно-исследовательская база имени Вернадского

Поэтому с кем мы на этом удивительном шестом континенте планеты Земля — вполне понятно. А вот какие еще альянсы будут формироваться в борьбе за южную ледовую пустыню, нам еще предстоит увидеть в XXI веке.