Робот-дослідник безслідно зник під льодом Антарктиди: вчені вже знайшли йому заміну (фото)

Два роки тому підводний робот безслідно зник під антарктичними льодами, але тепер учені знайшли йому наступника і готуються — підводний апарат Ран II.

Інцидент стався два роки тому, коли роботизований підводний апарат вирушив під "Льодовик Судного дня" в Антарктиді і загубився десь у крижаних глибинах — більше його ніколи не бачили. Втрата стала сумною для полярних досліджень, але вчені досить швидко знайшли йому наступника, пише Фокус.

Перший Ран являв собою автономний підводний апарат довжиною 7,5 метра. Цей яскраво-помаранчевий апарат експлуатувався Гетеборзьким університетом у Швеції і прибув до Антарктиди 2018 року. Завдання апарату Ран полягало в документуванні підводного середовища за допомогою акустичного гідролокатора високої роздільної здатності та інших картографічних приладів.

За словами дослідників, роботизований апарат особливо добре справлявся з картуванням підводного світу крижаних щитів завтовшки в сотні метрів, що плавають на воді біля континентального краю Антарктиди. Зазначимо, що це завдання неймовірно важливе, оскільки саме тут тепла вода притікає і розтоплює лід знизу. Учені зазначають, що розуміння цього процесу допомагає краще усвідомити сили, що загрожують дестабілізацією крижаного покриву континенту.

Це оригінальний корабель "Ран", який старанно працював в Антарктиді до своєї передчасної загибелі 2024 року Фото: University of Gothenburg

На жаль, під час однієї з таких ризикованих місій у Рана виникли проблеми. На початку лютого 2024 року підводний апарат був відправлений для вивчення нижньої частини льодовика Туейтса в Західній Антарктиді, також відомого як "льодовик Судного дня". Однак довга подорож закінчилася провалом — зрештою човен так і не піднявся на поверхню.

Утім, дослідники недовго оплакували втрату. До жовтня 2025 року Гетенберзький університет придбав новий високотехнологічний підводний човен у компанії Kongsberg Discovery, норвезької компанії, що спеціалізується на передовій морській робототехніці.

Новий підводний апарат отримав назву "Ран II" і схожий на свого попередника, проте вчені оснастили його додатковими запобіжними заходами — це мало запобігти ще одній втраті.

Очікується, що новий підводний човен буде доставлено в Антарктиду взимку 2026-2027 року.

Під час написання використовували матеріали Voice of the Ocean, University of Gothenburg, IFLScience.