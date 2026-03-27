Робот-иследователь бесследно исчез подо льдом Антарктиды: ученые уже нашли ему замену (фото)

Два года назад подводный робот бесследно исчез под антарктическими льдами, но теперь ученые нашли ему преемника и готовятся — подводный аппарат Ран II.

Инцидент произошел два года тому, когда роботизированный подводный аппарат отправился под "Ледник Судного дня" в Антарктиде и затерялся где-то в ледяных глубинах — больше его никогда не видели. Утрата стала печальной для полярных исследований, но ученые довольно быстро нашли ему преемника, пишет Фокус.

Первый Ран представлял собой автономный подводный аппарат длиной 7,5 метра. Этот ярко-оранжевый аппарат эксплуатировался Гетеборгским университетом в Швеции и прибыл в Антарктиду в 2018 году. Задача аппарата Ран заключалась в документировании подводной среды с помощью акустического гидролокатора высокого разрешения и других картографических приборов.

По словам исследователей, роботизированный аппарат особенно хорошо справлялся с картированием подводного мира ледяных щитов толщиной в сотни метров, плавающих на воде у континентального края Антарктиды. Отметим, что эта задача невероятно важна, поскольку именно здесь теплая вода притекает и растапливает лед снизу. Ученые отмечают, что понимание этого процесса помогает лучше осознать силы, угрожающие дестабилизацией ледяного покрова континента.

Это оригинальный корабль "Ран", усердно работавший в Антарктиде до своей безвременной гибели в 2024 году Фото: University of Gothenburg

Увы, во время одной из таких рискованных миссий у Рана возникли проблемы. В начале февраля 2024 года подводный аппарат был отправлен для изучения нижней части ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, также известного как "ледник Судного дня". Однако долгое путешествие закончилось провалом — в конце концов лодка так и не поднялась на поверхность.

Впрочем, исследователи недолго оплакивали потерю. К октябрю 2025 года Гетенбергский университет приобрел новую высокотехнологичную подводную лодку у компании Kongsberg Discovery, норвежской компании, специализирующейся на передовой морской робототехнике.

Новый подводный аппарат получил название "Ран II" и похож на своего предшественника, однако ученые оснастили его дополнительными мерами предосторожности — это должно было предотвратить еще одну потерю.

Ожидается, что новая подводная лодка будет доставлена в Антарктиду зимой 2026-2027 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Антарктида теряет лед не так, как считалось ранее.

Ранее Фокус писал о том, что на вершинах гор в Антарктиде найдены загадочные розовые камни: их тайна наконец разгадана.

При написании использовались материалы Voice of the Ocean, University of Gothenburg, IFLScience.