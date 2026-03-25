На вершинах гор в Антарктиде найдены загадочные розовые камни: их тайна наконец разгадана

Новое исследование показывает, что неожиданные розовые валуны, найденные на вершинах антарктических гор, открывают срытый подземный мир.

На вершинах гор Гудзона в Западной Антарктиде на фоне льда, снега и темных вулканических пород резко выделяются странные розовые валуны. Присутствие этих загадочных камней на вершинах гор на первый взгляд кажется неожиданным, будто их переместили сюда из другого мира. Однако недавнее исследования обнаружило гораздо более обоснованное объяснение, скрывающееся под ледяным покровом континента, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В рамках проекта под руководством Британской антарктической службы (BAS) ученые смогли проследить происхождение розового гранита в горах Гудзона и выяснить, как валуны оказались в столь неожиданном месте.

Відео дня

Команда проанализировала радиоактивный распад элементов в кристаллах породы и определила, что они образовались около 174 миллионов лет назад, в юрский период. Еще один фрагмент головоломки был получен в результате аэрофотосъемки региона, выявившей небольшие изменения гравитационного притяжения в районе гор Гудзона. По словам ученых, эта гравитационная аномалия указывает на то, что глубоко под ледником Пайн-Айленд находится нечто таинственное — подледниковое гранитное тело шириной 100 километров и толщиной 7 километров.

Эти два доказательства позволяют предположить, что таинственные розовые камни достигли вершины горы в то время, когда ледник вел себя совершенно иначе. Дело в том, что ледники постоянно меняют свою форму, невероятно медленно двигаясь подобно густому сиропу в течение столетий, а возможно и тысячелетий. За огромные периоды времени ледник, по-видимому, собирал камни из ныне скрытого гранитного тела и переносил их вверх по склону.

Отметим, что розовые граниты, также известные как "ледниковые валуны" — камни, переносимые на большие расстояния от места их происхождения медленно движущимися потоком льда. Чаще всего ледники переносят геологические обломки вниз по склонам под собственным весом. Однако при определенных условиях они могут перемещать материал вверх по склонам и по суше, когда ледниковые покровы меняют форму, размер или направление движения.

По словам ведущего автора и геофизика из Британской антарктической исследовательской станции, доктора Тома Джордана, сочетая геологическое датирование с гравиметрическими исследованиями, ученым не просто удалось разгадать тайну происхождения этих камней, но и получить новую информацию о том, как ледниковый покров двигался в прошлом и как он может измениться в будущем.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment в октябре 2025 года.