На вершинах гір в Антарктиді знайдено загадкові рожеві камені: їхню таємницю нарешті розгадано

Нове дослідження показує, що несподівані рожеві валуни, знайдені на вершинах антарктичних гір, відкривають зритий підземний світ.

На вершинах гір Гудзона в Західній Антарктиді на тлі льоду, снігу і темних вулканічних порід різко виділяються дивні рожеві валуни. Присутність цих загадкових каменів на вершинах гір на перший погляд здається несподіваною, ніби їх перемістили сюди з іншого світу. Однак недавнє дослідження виявило набагато більш обґрунтоване пояснення, що ховається під крижаним покривом континенту, пише Фокус.

У рамках проєкту під керівництвом Британської антарктичної служби (BAS) вчені змогли простежити походження рожевого граніту в горах Гудзона і з'ясувати, як валуни опинилися в такому несподіваному місці.

Команда проаналізувала радіоактивний розпад елементів у кристалах породи і визначила, що вони утворилися близько 174 мільйонів років тому, в юрський період. Ще один фрагмент головоломки було отримано в результаті аерофотозйомки регіону, яка виявила невеликі зміни гравітаційного тяжіння в районі гір Гудзона. За словами вчених, ця гравітаційна аномалія вказує на те, що глибоко під льодовиком Пайн-Айленд є щось таємниче — підльодовикове гранітне тіло завширшки 100 кілометрів і завтовшки 7 кілометрів.

Ці два докази дозволяють припустити, що таємничі рожеві камені досягли вершини гори в той час, коли льодовик поводився зовсім інакше. Річ у тім, що льодовики постійно змінюють свою форму, неймовірно повільно рухаючись, подібно до густого сиропу, протягом століть, а можливо й тисячоліть. За величезні періоди часу льодовик, мабуть, збирав каміння з нині прихованого гранітного тіла і переносив його вгору по схилу.

Зазначимо, що рожеві граніти, також відомі як "льодовикові валуни", — каміння, яке переноситься на великі відстані від місця їхнього походження потоком льоду, що повільно рухається. Найчастіше льодовики переносять геологічні уламки вниз по схилах під власною вагою. Однак за певних умов вони можуть переміщати матеріал угору по схилах і по суші, коли льодовикові покриви змінюють форму, розмір або напрямок руху.

За словами провідного автора і геофізика з Британської антарктичної дослідницької станції, доктора Тома Джордана, поєднуючи геологічне датування з гравіметричними дослідженнями, вченим не просто вдалося розгадати таємницю походження цих каменів, а й отримати нову інформацію про те, як льодовиковий покрив рухався в минулому і як він може змінитися в майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Антарктида втрачає лід не так, як вважалося раніше.

Раніше Фокус писав про те, що насправді таїться глибоко під льодами Антарктиди.

Дослідження було опубліковано в журналі Nature Communications Earth & Environment у жовтні 2025 року.