Таємниці минулого та інопланетян: що насправді таїться глибоко під льодами Антарктиди (фото)

Антарктида — одне з найсуворіших і найпосушливіших місць на Землі. Але що ми виявимо, якщо пробуримо свердловину глибоко під крижаним континентом? Вчені відповіли на це запитання.

Що знаходиться під льодом Антарктиди? Пробуривши свердловину в найбільшій пустелі планети, ми, ймовірно, побачимо "ще більше льоду". Але це не все. Антарктида — доволі суворе середовище: сухі та холодні умови підходять не всім, а тому лише малій кількості видів вдається виживати на крижаному континенті, пише IFLScience.

За словами професора кафедри земельних ресурсів і наук про навколишнє середовище Університету штату Монтана Джона Пріску, щойно ми дістанемося дна Антарктиди, там стане значно тепліше. У надрах крижаного континенту також ховається рідка вода, а середовище загалом тут сприятливіше, ніж моно було б припустити.

Попередні дослідження показали, що під Антарктидою існують сотні озер. Причому, деякі настільки великі, що можуть змагатися з Великими озерами Північної Америки. Наприклад, озеро Восход — 16-те за площею озеро у світі — і досі недоступне людському оку, оскільки останні 15 мільйонів років воно було ізольоване від решти світу.

Озеро Восток, як і більшість із 674 інших субантарктичних озер, розташоване на глибині тисяч метрів під льодом. По суті, озера в принципі можуть існувати лише завдяки такій глибині. За словами гляціолога і полярного вченого Мартіна Зігерта з Університету Ексетера, озера в Антарктиді зберігаються, попри температуру поверхні, що регулярно коливається близько -60 градусів за Цельсієм, бо нижня частина льоду в цьому місці поглинає достатньо тепла з надр планети, щоб озеро не замерзало.

І все ж, саме існування цих озер робить їх воістину неймовірними. Настільки тривала ізоляція означає, що глибоко під Антарктидою потенційно існують цілі світи невідомих форм життя. Наприклад:

результати еволюції в масштабі часу, в якому в інших місцях планети гомініди відокремилися від предків гібона;

гомініни відокремилися від предків орангутанга;

гомініни відокремилися від горили;

людина відокремилася від предків шимпанзе і бонобо.

Якщо вони існують, вони можуть бути дійсно абсолютно новими організмами. До слова, це не просто домисли. Наприклад, у 2012 році вчені пробурили свердловину до поверхні підлідового озера в Антарктиді. Рік потому зразки були проаналізовані на наявність ознак життя, і команді вдалося підтвердити, що в озері, ймовірно, мешкають екстремофільні бактерії, а, можливо, гриби, ракоподібні та молюски.

Якщо життя здатне процвітати на глибині тисяч метрів під Антарктидою, це може надати вченим нові дані не тільки про нашу планету. Дослідники також сподіваються дізнатися, як могло б протікати життя за інших обставин.

