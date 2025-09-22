Під льодами Антарктиди виявлено 85 невідомих структур: ховалися на глибині кількох кілометрів

У новому дослідженні вчені виявили під крижаним щитом крижаного континенту сотні підльодовикових озер, про які раніше не було відомо. Вони становлять найважливішу частину крижаної структури Антарктиди.

Відкриття стало можливим завдяки десятирічним даним, отриманим із супутника CryoSat Європейського космічного агентства. Вченим вдалося виявити 85 раніше невідомих озер на глибині кількох кілометрів під мерзлою поверхнею, що оточує Південний полюс. Це збільшило число відомих активних підльодовикових озер під Антарктидою до 231, пише PHYS.org.

За словами провідного автора дослідження, докторанта Ліндського університету Саллі Вілсон, результати дослідження мають важливе значення, оскільки активні підльодовикові озера, які циклічно наповнюються і виснажуються, дають унікальну можливість зрозуміти, що насправді відбувається під поверхнею, біля основи льодовикового щита. Крім того, вченим вдалося виявити нові шляхи стоку під крижаним щитом, включаючи п'ять мереж підльодовикових озер, пов'язаних між собою.

Спостереження за підльодовиковими озерами

До цього моменту наші знання про підльодовикові озера та водотоки залишалися обмеженими, оскільки вони сховані під підлогою сотень метрів льоду. У таких умовах надзвичайно складно спостерігати за процесами наповнення та осушення підльодовикових озер, враховуючи, що цей процес може тривати від кількох місяців до кількох років. До цього дослідження в усі світи було зафіксовано лише 36 повних циклів, від початку наповнення і до закінчення осушення. У новому дослідженні вчені змогли спостерігати ще 12 повних циклів.

За словами вчених, важливу роль у відкритті зіграли супутникові дані, отримані під час місії CryoSat, запущеної 2010 року. Це дало змогу сформувати набір даних, що охоплює десятиліття, з 2010 по 2020 рік.

Зазначимо, що супутник CryoSat Європейського космічного агентства (ESA) входить до програми FutureEO і вимірює товщину полярного морського льоду, а також відстежує зміни висоти крижаних щитів над Гренландією та Антарктидою, а також льодовиків по всьому світу.

Вчені вивчили дані й виявили локальні зміни висоти крижаної поверхні Антарктиди, яка піднімається і опускається в міру наповнення та осушення озер біля основи крижаного щита. Це допомогло виявити й картувати підльодовикові озера і відстежувати цикли їхнього наповнення й осушення.

За словами співавторки дослідження, професорки Ліндського університету Анни Хогг, вони з колегами виявили докази того, що підльодовикова гідрологія Антарктиди є набагато динамічнішою, ніж вважалося раніше.

Оновлений перелік підльодовикових озер Антарктиди Фото: Nature Communications

Як утворюються підльодовикові озера?

Відомо, що підльодовикова тала вода утворюється під впливом геотермального тепла з поверхні корінної породи Землі під час ковзання льоду по корінній породі. Ця тала вода може накопичуватися на поверхні корінної породи й періодично стікати. Своєю чергою, цей потік здатний знизити тертя між льодом і корінною породою, на якій він лежить, — у результаті лід може ковзати швидше.

Однак не всі підльодовикові озера вважаються активними — вчені виявили, що багато хто з них активний, оскільки їхній стік і наповнення не відомі. Водночас найбільшим підльодовиковим озером вважається озеро Схід, розташоване під Східно-Антарктичним льодовиковим щитом. Передбачається, що його об'єм становить від 5000 до 65 000 кубічних кілометрів води, а сама водойма схована під 4 км льоду. Хоча озеро Схід вважається стабільним, його стік може вплинути на стабільність Антарктичного льодовикового щита, циркуляцію океанів, морське середовище існування і рівень світового океану.

Зміни висоти поверхні льоду із середини 2010 року до середини 2020 року над трьома підльодовиковими озерами під Антарктидою Фото: ESA

Роль підльодовикових озер у моделюванні клімату

Цикли наповнення та осушення підльодовикових озер є важливим набором даних для моделювання льодовикових щитів і клімату. Спостерігаючи за цими явищами, вчені можуть поліпшити своє розуміння взаємодії між льодовиковим щитом, корінними породами, океаном і земною атмосферою — це має ключове значення для розуміння майбутньої стабільності льодовикових щитів.

