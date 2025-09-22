Подо льдами Антарктиды обнаружено 85 неизвестных структур: прятались на глубине нескольких километров

В новом исследовании ученые обнаружили под ледяным щитом ледяного континента сотни подледниковых озер, о которых ранее не было известно. Они составляют важнейшую часть ледяной структуры Антарктиды.

Related video

Открытие стало возможным благодаря десятилетним данным, полученным со спутника CryoSat Европейского космического агентства. Ученым удалось обнаружить 85 ранее неизвестных озер на глубине нескольких километров под мерзлой поверхностью, окружающей Южный полюс. Это увеличило число известных активных подледниковых озер под Антарктидой до 231, пишет PHYS.org.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ведущего автора исследования, докторанта Линдского университета Салли Уилсон, результаты исследования имеют важное значение, поскольку активные подледниковые озера, которые циклически наполняются и истощаются, дают уникальную возможность понять, что на самом деле происходит под поверхностью, у основания ледникового щита. Кроме того, ученым удалось выявить новые пути стока под ледяным щитом, включая пять сетей подледниковых озер, связанных между собой.

Наблюдения за подледниковыми озерами

До этого момента наши знания о подледниковых озерах и водотоках оставались ограниченными, поскольку они скрыты пол сотнями метров льда. В таких условиях чрезвычайно сложно наблюдать за процессами наполнения и осушения подледниковых озер, учитывая, что этот процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. До этого исследования во все миры было зафиксировано лишь 36 полных циклов, от начала наполнения и до окончания осушения. В новом исследовании ученые смогли наблюдать еще 12 полных циклов.

По словам ученых, важную роль в открытии сыграли спутниковые данные, полученные в ходе миссии CryoSat, запущенной в 2010 году. Это позволило сформировать набор данных, охватывающий десятилетие, с 2010 по 2020 год.

Отметим, что спутник CryoSat Европейского космического агентства (ESA) входит в программу FutureEO и измеряет толщину полярного морского льда, а также отслеживает изменения высоты ледяных щитов над Гренландией и Антарктидой, а также ледников по всему миру.

Ученые изучили данные и обнаружили локальные изменения высоты ледяной поверхности Антарктиды, которая поднимается и опускается по мере наполнения и осушения озер у основания ледяного щита. Это помогло обнаружить и картировать подледниковые озера и отслеживать циклы их наполнения и осушения.

По словам соавтора исследования, профессора Линдского университета Анны Хогг, они с коллегами обнаружили доказательства того, что подледниковая гидрология Антарктиды гораздо более динамична, чем считалось ранее.

Обновленный перечень подледниковых озер Антарктиды Фото: Nature Communications

Как образуются подледниковые озера?

Известно, что подледниковая талая вода образуется под воздействием геотермального тепла с поверхности коренной породы Земли при скольжении льда по коренной породе. Эта талая вода может скапливаться на поверхности коренной породы и периодически стека. В свою очередь, этот поток способен снизить трение между льдом и коренной породой, на которой он лежит – в результате лед может скользить быстрее.

Однако не все подледниковые озера считаются активными – ученые обнаружили, что многие из них активны, поскольку их сток и наполнение не известны. В то же время крупнейшим подледниковым озером считается озеро Восток, расположенное под Восточно-Антарктическим ледниковым щитом. Предполагается, что его объем составляет от 5000 до 65 000 кубических километров воды, а сам водоем скрыт под 4 км льда. Хотя озеро Восток считается стабильным, его сток может повлиять на стабильность Антарктического ледникового щита, циркуляцию океанов, морскую среду обитания и уровень мирового океана.

Изменения высоты поверхности льда с середины 2010 года до середины 2020 года над тремя подледниковыми озерами под Антарктидой Фото: ESA

Роль подледниковых озер в моделировании климата

Циклы наполнения и осушения подледниковых озер являются важным набором данных для моделирования ледниковых щитов и климата. Наблюдая за этими явлениями, ученые могут улучшить свое понимание взаимодействия между ледниковых щитом, коренными породами, океаном и земной атмосферой – это имеет ключевое значение для понимания будущей стабильности ледниковых щитов.

Напомним, ранее мы писали о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.

Ранее Фокус писал о том, что Антарктида задыхается – в воздухе и воде обнаружены опасные волокнистые соединения.