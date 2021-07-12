Учені виявили нові озера, приховані під льодом Антарктиди

Дослідники виявили два невідомих озера і більш детально вивчили процеси, що відбуваються в системі підлідних озер.

Понад десять років тому вчені зробили відкриття, коли аналіз даних із супутника NASA ICESat показав, що коливання висоти льоду в Західній Антарктиді відображають величезну масу підльодовикового руху води під крижаним щитом. До відкриття вважалося, що приховані талі озера існували ізольовано, відрізані одне від одного. Але дослідники виявили, що коливання висоти поверхневого льоду Антарктиди відбуваються через рух води, що протікає між прихованою мережею підльодовикових озер, які спочатку наповнюються водою, потім висихають, перш ніж вода з них йде в Південний океан. Тепер супутник ICESat-2, запущений у 2018 році надав ученим ще більш чітке уявлення про цю загадкову озерну мережу й одночасно допоміг відкрити два нових ніколи не виявлених раніше озера, повідомляє Sciencealert.

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У новому дослідженні Метью Зігфрід з колорадської гірської школи і його колеги зібрали дані супутника ICESat-2 і початкової місії ICESat, а також вимірювання, зроблені CryoSat-2, супутником для спостереження за льодом, керованого Європейським космічним агентством.

Об'єднавши набори даних, що охоплюють період з 2003 по 2020 роки, дослідники змогли вивчити активні підльодовикові озера.

"Деформація поверхні через активне заповнення й осушення підлідних озер надає дані про еволюцію базальних водних систем. Ці системи приховані під шаром льоду на глибині до 4 км і залишаються однією з основних фізичних невизначеностей при прогнозуванні майбутньої динаміки льодовикового покриву", — говорять учені.

"Крім того, що ми отримали більш детальний погляд на діяльність і обриси відомих підльодовикових озер в Антарктиді, з яких понад 130 вже задокументовано, аналіз виявив дві аномалії, які виглядають прихованими невідомими нам озерами, яких не виявляли раніше", — говорять учені.

Ці потенційно активні озера, звані підльодовиковим озером Нижній Конвей (LSLC) і підльодовиковим озером Нижній Мерсер (LSLM), розташовані поруч з раніше виявленими озерами і, можливо, їх пропустив під час вивчення супутник ICESat.

У цьому регіоні, у Західній Антарктиді, озерна система, у якій переважають два великих чинних підльодовикових озера (підльодовикове озеро Конвей і підльодовикове озеро Мерсер), по-видимому, розташована в розпалі свого третього осушення з моменту початку спостережень супутником ICESat у 2003 році, говорять учені.

Учені вважають, що набагато нижче льодовикового покриву в Західній Антарктиді вода, що витікає з підльодовикових озер, у кінцевому підсумку потрапляє в океан, хоча прихований шлях цього процесу набагато важче візуалізувати.

"Про ці процеси, які відбуваються в Антарктиді, ми б не здогадувалися, якби в нас не було супутникових даних", — говорять дослідники.

"Ми з усіх сил намагаємося правильно спрогнозувати майбутнє Антарктиди, і такі інструменти, як супутник ICESat-2, допомагають нам спостерігати масштаби цих процесів", — говорить Зігфрід.