Ученые обнаружили новые озера, скрытые под льдом Антарктиды

Исследователи обнаружили два неизвестных озера и более подробно изучили процессы, происходящие в системе подледных озер.

Более десяти лет назад ученые сделали открытие, когда анализ данных со спутника NASA ICESat показал, что колебания высоты льда в Западной Антарктиде отражают огромную массу подледникового движения воды под ледяным щитом. До открытия считалось, что скрытые талые озера существовали изолированно, отрезанные друг от друга. Но исследователи обнаружили, что колебания высоты поверхностного льда Антарктиды происходят из-за движения воды, протекающей между скрытой сетью подледниковых озер, которые сначала наполняются водой, потом высыхают, прежде чем вода из них уходит в Южный океан. Теперь спутник ICESat-2, запущенный в 2018 году предоставил ученым еще более четкое представление об этой загадочной озерной сети и одновременно помог открыть два новых никогда не обнаруживаемых ранее озера, сообщает Sciencealert

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В новом исследовании Мэтью Зигфрид из Колорадской горной школы и его коллеги собрали данные спутника ICESat-2 и первоначальной миссии ICESat, а также измерения, сделанные CryoSat-2, спутником для наблюдения за льдом, управляемого Европейским космическим агентством.

Объединив наборы данных, охватывающие период с 2003 по 2020 годы, исследователи смогли изучить активные подледниковые озера.

"Деформация поверхности из-за активного заполнения и осушения подледных озер обеспечивает данными о эволюции базальных водных систем. Эти системы скрыты под слоем льда на глубине до 4 км и остаются одной из основных физических неопределенностей при прогнозировании будущей динамики ледникового покрова", — говорят ученые.

"Помимо того, что мы получили более подробный взгляд на деятельность и очертания известных подледниковых озер в Антарктиде, из которых более 130 уже задокументированы, анализ обнаружил две аномалии, которые выглядят скрытыми неизвестными нам озерами, которых не обнаруживали ранее", — говорят ученые.

Эти потенциально активные озера, называемые Подледниковым озером Нижний Конвей (LSLC) и Подледниковым озером Нижний Мерсер (LSLM), расположены рядом с ранее обнаруженными озерами и, возможно, их пропустил во время изучения спутник ICESat.

В этом регионе, в Западной Антарктиде, озерная система, в которой преобладают два крупных действующих подледниковых озера (подледниковое озеро Конвей и подледниковое озеро Мерсер), по-видимому, находится в разгаре своего третьего осушения с момента начала наблюдений спутником ICESat в 2003 году, говорят ученые.

Ученые считают, что намного ниже ледникового покрова в Западной Антарктиде вода, вытекающая из подледниковых озер, в конечном итоге попадает в океан, хотя скрытый путь этого процесса гораздо труднее визуализировать.

"Об этих процессах, которые происходят в Антарктиде, мы бы не догадывались, если бы у нас не было спутниковых данных", — говорят исследователи.

"Мы изо всех сил пытаемся правильно спрогнозировать будущее Антарктиды, и такие инструменты, как спутник ICESat-2, помогают нам наблюдать масштабы данных процессов", — говорит Зигфрид.