Тайны прошлого и инопланетян: что на самом деле таится глубоко подо льдами Антарктиды (фото)

Антарктида – одно из самых суровых и засушливых мест на Земле. Но что мы обнаружим, если пробурим скважину глубоко под ледяным континентом? Ученые ответили на этот вопрос.

Что находится подо льдом Антарктиды? Пробурив скважину в самой большой пустыне планеты, мы вероятно, увидим "еще больше льда". Но это не все. Антарктида – довольно суровая среда: сухие и холодные условия подходят не всем, а потому лишь малому количеству видов удается выживать на ледяном континенте, пишет IFLScience.

По словам профессора кафедры земельных ресурсов и наук об окружающей среде Университета штата Монтана Джона Приску, как только мы доберемся до дна Антарктиды, там станет значительно теплее. В недрах ледяного континента также прячется жидкая вода, а среда в целом здесь более благоприятна, чем моно было бы предположить.

Предыдущие исследования показали, что под Антарктидой существуют сотни озер. Причем, некоторые настолько большие, что могут соперничать с Великими озерами Северной Америки. Например, озеро Восток – 16-е по площади озеро в мире – и до сих пор недоступное человеческому глазу, поскольку последние 15 миллионов лет оно было изолировано от остального мира.

Озеро Восток, как и большинство из 674 других субантарктических озер, находится на глубине тысяч метров подо льдом. По сути, озера в принципе могут существовать лишь благодаря такой глубине. По словам гляциолога и полярного ученого Мартина Зигерта из Университета Эксетера, озера в Антарктиде сохраняются, несмотря на температуру поверхности, которая регулярно колеблется около -60 градусов по Цельсию, потому что нижняя часть льда в этом месте поглощает достаточно тепла из недр планеты, чтобы озеро не замерзало.

Озеро Восток — крупнейшее известное подледниковое озеро в Антарктиде Фото: Wikimedia Commons

И все же, само существование этих озер делает их поистине невероятными. Столь длительная изоляция означает, что глубоко под Антарктидой потенциально существуют целые миры неизвестных форм жизни. Например:

результаты эволюции в масштабе времени, в котором в других местах планеты гоминиды отделились от предков гиббона;

гоминины отделились от предков орангутана;

гоминины отделились от гориллы;

человек отделился от предков шимпанзе и бонобо.

Если они существуют, они могут быть действительно совершенно новыми организмами. К слову, это не просто домыслы. Например, в 2012 году ученые пробурили скважину до поверхности подледового озера в Антарктиде. Год спустя образцы были проанализированы на наличие признаков жизни и команде удалось подтвердить, что в озере, вероятно, обитают экстремофильные бактерии, а, возможно грибы, ракообразные и моллюски.

Если жизнь способна процветать на глубине тысяч метров под Антарктидой, это может предоставить ученым новые данные не только о нашей планеты. Исследователи также надеются узнать, как могла бы протекать жизнь при иных обстоятельствах.

