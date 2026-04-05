Нове місце битви: Антарктида тане і відкриває величезні запаси золота, срібла і платини

У міру танення крижаного щита Антарктиди, корисні копалини в її надрах можуть стати предметом боротьби між країнами за володіння цінними ресурсами, як показує нове дослідження.

Нове дослідження показує, що танення льоду через глобальне потепління призведе до оголення величезних ділянок суші, де ховаються родовища цінних металів. Вчені припускають, що вже в найближчому майбутньому країни світу захочуть переглянути умови Договору про Антарктиду, щоб мати можливість видобувати корисні копалини, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені з'ясували, що вже в найближчому майбутньому через потепління клімату почнеться процес масштабного танення крижаного щита Антарктиди, що призведе до 2300 року до появи вільної від криги землі площею в 120 000 квадратних кілометрів. /Це може спричинити суперечки між країнами за володіння цінними ресурсами, які стануть доступними для видобутку.

Відео дня

Під крижаним щитом Антарктиди ховається різноманітний ландшафт з горами, каньйонами, долинами і навіть вулканами. У міру потепління клімату крижаний щит повільно тане і поступово оголює невеликі ділянки суходолу, вільні від льоду. Але ці ділянки за наступні майже 300 років можуть набути воістину величезних розмірів.

Але досі прогнози появи вільних від льоду ділянок суходолу враховували лише зміни меж крижаного покриву. Моделювання майбутньої відкритої суші в Антарктиді не враховували, як земля підніматиметься після того, як розтане крига та як різні сценарії зміни рівня моря вплинуть на кількість вільних від криги ділянок суші.

Нове дослідження враховує ці фактори, включно з очікуваними змінами рівня моря, інформацією про товщину літосфери Землі та оцінками того, як відсутність гравітаційного тяжіння крижаного щита вплине на підняття суші. Вчені з'ясували, що до 2300 року за високого, середнього та низького рівнів танення льоду стануть доступними 120 000 квадратних кілометрів, 36 000 квадратних і 149 квадратних кілометрів суші, вільної від льоду в Антарктиді, відповідно.

У регіонах, які, згідно з дослідженням, більше не покриватиме товстий шар льоду, розташовані відомі або ймовірні родовища міді, золота, срібла, заліза і платини. Це цінні метали, які активно використовуються в промисловому виробництві. Золото і платина самі по собі є дорогоцінними металами.

Дослідження показує, що родовища цінних металів стануть доступними в регіонах Антарктиди, на які претендують Аргентина, Чилі та Велика Британія. Наразі комерційний видобуток корисних копалин в Антарктиді заборонено, хоча Договір про Антарктиду дозволяє діяльність, пов'язану з мінеральними ресурсами, якщо вона здійснюється виключно з науковою метою.

Якщо видобуток корисних копалин в Антарктиді стане доступнішим, то у країн, що мають територіальні претензії на Антарктиду, з'явиться стимул переглянути умови Договору про Антарктиду, вважають учені. Змінити умови цього договору можна буде вже у 2048 році, згідно з укладеними раніше домовленостями між країнами, учасниками договору.

Варто зазначити, що учасниками Договору про Антарктиду є :

Австралія, Аргентина, Велика Британія, Нова Зеландія, Норвегія, Франція, Чилі, Перу, Росія, США, ПАР, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Німеччина, Індія, Італія, Китай, Пакистан, Польща, Румунія, Україна, Уругвай, Чехія, Швеція, Еквадор, Південна Корея та Японія. Хоча не всі з цих країн мають територіальні претензії на Антарктиду, але вони можуть заявити про них, що не заборонено договором.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature Climate Change, Live Science.