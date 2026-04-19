Действительно ли курица может бегать без отрубленной головы: ответ ученых может удивить

Существуют легенды о том, что куры могут выжить после того, как им отрубили голову. И не только выжить, но даже бегать. Один подобный случай известен науке, но с ним не все так просто.

Куры погибают от быстрого удара по шее, когда их лишают головы. Но есть легенда о том, что куры могут бегать без головы. Есть даже один зафиксированный случай в истории, что петух прожил 18 месяцев после того, как фермер попытался убить его, отрубив голову. Так могут ли куры действительно выжить без головы? Ученые дают ответ, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Американский ветеринар Марси Логсдон говорит, что после того, как курице отрубили голову, она обычно машет крыльями и двигает лапами. Но бегают куры в таком состоянии чрезвычайно редко. Обычно происходят сильные мышечные сокращения крыльев и лап, которые не длятся менее минуты.

Відео дня

Курица без головы может быть и живой, и мертвой

Но ответ на вопрос, жива курица или мертва в течение нескольких секунд, после того, как ей отрубили голову, зависит от того, как определяется смерть. Когда курице отрубили голову, сначала наступает смерть мозга, а через несколько секунд — смерть сердца. Таким образом, в течение нескольких секунд после смерти мозга и до смерти сердца курицу можно считать либо живой, либо мертвой.

Смерть мозга — это состояние бессознательности, при котором весь мозг необратимо поврежден и курица не может дышать самостоятельно. Электрическая активность мозга у кур прекращается в течение 30 секунд после перелома шеи. Лишение головы включает в себя перелом шеи, поэтому, согласно определению смерти мозга или потери мозговой активности, куры выживают в течение нескольких секунд после того, как был отрублена их голова. Куры конечно же не осознают происходящее в течение этих секунд, но наблюдается остаточная электрическая активность, говорит канадский нейробиолог Эндрю Иванюк.

Смерть сердца наступает, когда сердце окончательно перестает биться, и обычно она наступает менее чем через 10 секунд после смерти мозга, говорит Иванюк.

В результате этих различных определений смерти Логсдон считает движения курицы после того, как ее лишили головы посмертными рефлексами, а Иванюк считает курицу живой во время этих последних движений.

По словам Иванюка, куры двигаются после обезглавливания, потому что в их спинном мозге сохраняется некоторая остаточная нейронная активность. При этом несколько секунд куры еще могут дышать. Но мышцы сердца могут продолжать сокращаться и расслабляться без нервного воздействия до тех пор, пока у них не закончится энергия и кислород.

Единственный случай с живой курицей без головы

В течение 18 месяцев петух, ставший известным как Чудо-Майк, гастролировал по США, где его показывали удивленным людям Фото: Live Science

В сентябре 1945 года фермер из США Ллойд Олсен отрубил головы нескольким курам и петухам, но один из петухов выжил. В течение 18 месяцев петух, ставший известным как Чудо-Майк, гастролировал по США, где его показывали удивленным людям. Олсен и его жена кормили петуха через пищевод и прочищали ему дыхательные пути, чтобы предотвратить удушье, но в итоге он все же задохнулся в 1947 году.

Эта история может показаться доказательством того, что курица может жить без головы. Но на самом деле существует в данном случае петух жил без части головы. Фермер не сломал шею птице, а отрубил кусок мозга и большую часть морды. Таким образом у петуха осталась задняя часть мозга. Вероятно, у него сохранился ствол мозга, расположенный в задней части мозга, который контролирует основные физиологические функции, такие как дыхание и регуляция сердечного ритма, говорит Иванюк. Вероятно, у петуха также сохранился мозжечок, который помогает координировать движения, говорит Логсдон. Поэтому, возможно, он смог встать и ходить.

При написании материала использованы источники: Live Science.