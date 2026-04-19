Чи справді курка може бігати без відрубаної голови: відповідь учених може здивувати

Існують легенди про те, що кури можуть вижити після того, як їм відрубали голову. І не тільки вижити, але навіть бігати. Один подібний випадок відомий науці, але з ним не все так просто.

Кури гинуть від швидкого удару по шиї, коли їх позбавляють голови. Але є легенда про те, що кури можуть бігати без голови. Є навіть один зафіксований випадок в історії, що півень прожив 18 місяців після того, як фермер спробував убити його, відрубавши голову. То чи можуть кури справді вижити без голови? Вчені дають відповідь, пише Фокус.

Американський ветеринар Марсі Логсдон каже, що після того, як курці відрубали голову, вона зазвичай махає крилами і рухає лапами. Але бігають кури в такому стані надзвичайно рідко. Зазвичай відбуваються сильні м'язові скорочення крил і лап, які не тривають менше хвилини.

Курка без голови може бути і живою, і мертвою

Але відповідь на запитання, жива курка чи мертва протягом кількох секунд, після того, як їй відрубали голову, залежить від того, як визначається смерть. Коли курці відрубали голову, спочатку настає смерть мозку, а через кілька секунд — смерть серця. Таким чином, протягом кількох секунд після смерті мозку і до смерті серця курку можна вважати або живою, або мертвою.

Смерть мозку — це стан несвідомості, за якого весь мозок необоротно пошкоджений і курка не може дихати самостійно. Електрична активність мозку в курей припиняється протягом 30 секунд після перелому шиї. Позбавлення голови включає в себе перелом шиї, тому, згідно з визначенням смерті мозку або втрати мозкової активності, кури виживають протягом декількох секунд після того, як було відрубано їхню голову. Кури, звісно ж, не усвідомлюють того, що відбувається протягом цих секунд, але спостерігається залишкова електрична активність, каже канадський нейробіолог Ендрю Іванюк.

Смерть серця настає, коли серце остаточно перестає битися, і зазвичай вона настає менш ніж через 10 секунд після смерті мозку, каже Іванюк.

У результаті цих різних визначень смерті Логсдон вважає рухи курки після того, як її позбавили голови посмертними рефлексами, а Іванюк вважає курку живою під час цих останніх рухів.

За словами Іванюка, кури рухаються після обезголовлення, тому що в їхньому спинному мозку зберігається деяка залишкова нейронна активність. При цьому кілька секунд кури ще можуть дихати. Але м'язи серця можуть продовжувати скорочуватися і розслаблятися без нервового впливу доти, доки в них не закінчиться енергія і кисень.

Єдиний випадок із живою куркою без голови

Протягом 18 місяців півень, який став відомим як Чудо-Майк, гастролював по США, де його показували здивованим людям Фото: Live Science

У вересні 1945 року фермер зі США Ллойд Олсен відрубав голови кільком курям і півням, але один із півнів вижив. Протягом 18 місяців півень, який став відомим як Чудо-Майк, гастролював по США, де його показували здивованим людям. Олсен і його дружина годували півня через стравохід і прочищали йому дихальні шляхи, щоб запобігти задусі, але зрештою він усе ж таки задихнувся 1947 року.

Ця історія може здатися доказом того, що курка може жити без голови. Але насправді існує в даному випадку півень жив без частини голови. Фермер не зламав шию птаху, а відрубав шматок мозку і більшу частину морди. Таким чином у півня залишилася задня частина мозку. Імовірно, у нього зберігся стовбур мозку, розташований у задній частині мозку, який контролює основні фізіологічні функції, як-от дихання і регуляція серцевого ритму, каже Іванюк. Ймовірно, у півня також зберігся мозочок, який допомагає координувати рухи, каже Логсдон. Тому, можливо, він зміг встати і ходити.

Під час написання матеріалу використано джерела: Live Science.