Археологи виявили давню квитанцію на зарплату у вигляді пива: їй 4000 років (фото)

Деякі люди вважають, що немає нічого кращого, ніж випити на честь зарплати. Виявилося, ця традиція налічує тисячі років.

Учені з Копенгагенського університету проаналізували стародавні глиняні таблички з Месопотамії, які зберігаються в Національному музеї Данії. У результаті дослідження їм вдалося виявити одну з найбільш ранніх відомих пивних квитанцій. Вона висічена на глиняній табличці віком 4000 років, пише Фокус.

Понад 100 років у Національному музеї Данії зберігається велика колекція глиняних табличок із написами найбільш ранніх цивілізацій Месопотамії, написаних мовами, які вже зникли. Вчені провели новий аналіз цих табличок і розшифрували тексти, написані на них. Одним із найцікавіших текстів був той, де згадується угода, пов'язана з пивом.

На глиняній табличці віком 4000 років було виявлено запис про використання пива як форми оплати робітникам у стародавньому місті Умма, на території сучасного Іраку. На ній зазначено пиво різної якості та кількості. За словами вчених, ця табличка являє собою стародавню квитанцію або діловий документ.

Фото: Daily Mail

У тексті згадується оплата в розмірі 16 літрів високоякісного пива і 55 літрів звичайного пива, які розподілялися між групою робітників.

Науковці вважають, що кілька тисяч років тому пиво було багате на поживні речовини і вважалося невід'ємною частиною життя населення стародавніх міст різних цивілізацій Месопотамії. У ті часи пиво, ймовірно, мало кислий, терпкий і фруктовий смак. Замість сучасного хмелю його часто варили з використанням загравшого хліба, а інколи додавали мед або фініки.

Вміст алкоголю в стародавньому пиві був низьким, зазвичай від 3,5 до 6,5 відсотків, і його, ймовірно, пили через довгу соломинку.

Глиняна табличка із зображенням двох людей, які п'ють пиво через довгі соломинки, знайдена в Іраку. Вона була створена в період між 2600-2350 роками до н.е. Фото: Daily Mail

"Ми виявили велику кількість клинописних табличок, що містили практичну інформацію, таку як рахунки та списки товарів і персоналу. Тому не дивно, що одна з табличок у колекції музею містить такий повсякденний документ, як дуже стара квитанція на пиво", — кажуть учені.

Як уже писав Фокус, учені пояснили, чому піна на пиві біла, на відміну від самого алкогольного напою.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили незвичайний круглий давньоєгипетський храм. Цей унікальний круглий храм змішав у собі риси давньоєгипетської, грецької та римської архітектури.

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Mail.