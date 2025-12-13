Чому піна на пиві біла, на відміну від самого напою: дослідники пояснили феномен

Ті, хто коли-небудь куштував пиво, знають, що піна в кухлі завжди значно світліша за сам напій. Але чому це так? Учені відповіли на це запитання.

Залежно від сорту колір пінного напою може відрізнятися: від бурштинового до темно-коричневого або чорного. Однак пивна піна завжди значно світліша за сам напій, а часто і зовсім просто біла. Але чому колір піни так відрізняється від кольору самого пива? У вчених є пояснення, пише IFLScience.

Чому пиво має такий колір?

По-перше, варто розібратися, що саме надає пиву його незвичайного кольору. За словами дослідників, колір пива — результат карамелізації, або розщеплення цукрів і утворення складних сполук унаслідок нагрівання та реакцій Майяра.

Зазначимо, що реакція Майяра — те, що відбувається, коли амінокислоти починають зв'язуватися з цукрами, зазвичай процес запускається при нагріванні. Оскільки реакція зазвичай відбувається за нижчих температур, час стає важливим фактором. Експерти зазначають, що тривалість і температура сушіння можуть варіюватися, створюючи солоди одного кольору, але вони можуть мати різні властивості, важливі для пивоварів.

Чому пивна піна біла?

За словами дослідників, колір пивної піни насправді пов'язаний зі складом піни й тим, як сет взаємодіє з нею.

Коли пиво наливають, білки та поліфеноли взаємодіють, утворюючи пінну шапку. Білки із солоду сприяють стабільності піни, а поліфеноли, отримані з хмелю, допомагають у її утворенні. Водночас вуглекислий газ, що виділяється в процесі бродіння, також відіграє вирішальну роль у створенні та підтримці пивної піни, затримуючись у рідині й утворюючи бульбашки.

Піна складається з газу, замкненого в рідкій плівці навколо нього, подібно до мильної бульбашки або піни у ванній. За словами вчених, коли світло падає на об'єкт, одні довжини хвиль світла поглинаються, а інші відбиваються назад, залежно від кольору об'єкта. Наприклад, червона кришка поглинає довжини хвиль світла з фіолетово-синього кінця спектра і відображає характерний червоний колір у наші очі.

Водночас коли світло падає на білий об'єкт, воно розсіюється в багатьох напрямках через нерівну поверхню і дефекти текстури, які ми можемо навіть не помітити. За словами вчених, пиво досить добре поглинає світло певних довжин хвиль, внаслідок чого ваші очі сприймають його як певний колір. Бульбашки різного розміру розсіюють світло у всіх напрямках, які наші очі сприймають як білий колір.

За даними експертів NASA, людські очі, які мають три рецептори колірних колбочок, повідомляють мозку, що кожен рецептор повністю насичений значущими кольорами, що сприймаються на всіх видимих довжинах хвиль. Далі людський мозок генерує ці сигнали в сприйманий білий колір. Простими словами, це зовсім не означає, що піна чисто біла, однак це надає їй значно світлішого вигляду, ніж саме пиво.

Вчені відзначають, що цей ефект особливо помітний у пиві, насиченому азотом, наприклад, такому як Гіннесс. Простими словами, що менші та щільніші бульбашки, то ефективніше вони блокують і відбивають світло, сприяючи білішому кольору піни.

