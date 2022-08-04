Найстаріше пиво Південної Америки: вчені відтворили 450-річний напій за допомогою древніх дріжджів

Біоінженер із Еквадору відновив формулу приготування пива, яке вперше зварили в 1566 році.

Еквадорський біоінженер Хав'єр Карвахаль виявив у стародавній дубовій бочці 450-річний зразок дріжджів, за допомогою якого йому вдалося "воскресити", як вважається, найстаріше пиво в Південній Америці, повідомляє Phys.

Учені вважають, що перша пивоварня в Південній Америці з'явилася в монастирі ченців-францисканців у 1566 році в Кіто, нинішній столиці Еквадору. Історики вважають, що першим почав варити пиво за особливим рецептом чернець Джодоко Ріке, який уперше привіз у Кіто пшеницю та ячмінь.

[ + – ] Еквадорський біоінженер Хав'єр Карвахаль виявив у стародавній дубовій бочці 450-річний зразок дріжджів, за допомогою якого йому вдалося "воскресити", як вважається, найстаріше пиво в Південній Америці Фото: phys.org

Хав'єр Карвахаль із Католицького університету Еквадору сам є вихідцем із родини пивоварів, а тому зацікавився давньою францисканською пивоварнею в Кіто. Саме в монастирі ченців-францисканців, будівництво якого почалося ще в 1537 році, а зараз це місце є музеєм, учений і виявив стародавню дубову діжку.

Після ретельного дослідження у своїй лабораторії Карвахаль виявив крихітний зразок 450-річних дріжджів. Після тривалого періоду культивування вчений зміг їх "воскресити".

"Це справжній біологічний скарб, якому 450 років. Я думаю, що подібні дріжджі також використовували місцеві корінні жителі для приготування свого алкогольного напою ще до приходу іспанських колонізаторів", — каже Карвахаль.

[ + – ] Церква та монастир Святого Франциска в Кіто, що в Еквадорі Фото: wikipedia

Після цього вчений виявив в одному з наукових журналах дещо туманний опис рецепту пива ченців-францисканців 16 століття. Йому знадобилося багато часу, щоб відновити недостатню інформацію в стародавньому рецепті. Після низки експериментів Карвахаль почав виробляти пиво вдома. Він хоче випустити цей напій у продаж, але поки що не придумав назву цього пива та не оцінив його вартість.

Фокус уже писав про те, що вчені змогли відтворити 3200-річні парфуми завдяки стародавньому рецепту. Формулу стародавніх парфумів із Месопотамії вчені виявили на глиняних табличках під час розкопок.

Також Фокус писав про те, що пиво може покращити роботу кишечника, і вчені навіть назвали, яка кількість цього напою на день може мати сприятливий вплив на організм.

Нагадуємо, що данські вчені змогли створити безалкогольне пиво, яке практично не відрізнити від звичайного алкогольного напою.