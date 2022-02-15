Таке ж смачне й ароматне. Створено безалкогольне пиво, яке не відрізнити від звичайного

Дослідники з Данії за допомогою штучних дріжджів вирішили давню проблему "несмаку" безалкогольного пива.

Багато любителів хмільного напою стверджують, що безалкогольне пиво не таке смачне, тому вчені з Копенгагенського університету вирішили змінити смак безалкогольного пива за допомогою генетично модифікованих пекарських дріжджів, повідомляє NewAtlas.

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Під час виробництва традиційного пива використовується гіркий хміль, який дає відповідний присмак напою, а також ароматний хміль, який відповідає за запах, а також особливий "хмелевий" смак.

Більшість цього аромату та смаку втрачається, коли знижується вміст алкоголю, щоб створити безалкогольне пиво.

Учені Сотіріос Кампраніс і Сімон Дюссе з Копенгагенського університету в Данії створили генетично модифіковані дріжджі, щоб безалкогольне пиво нагадувало справжній хмільний напій.

Вони зробили так, що пероксисоми, частини клітин, які окислюють жирні кислоти цих дріжджів, натомість виробляють молекули монотерпени. Якщо додати ці молекули в безалкогольне пиво в кінці процесу виробництва напою, то воно матиме такий самий смак і аромат, як і традиційне пиво.

[ + – ] Учені Сотіріос Кампраніс і Сімон Дюссе з Копенгагенського університету в Данії створили генетично модифіковані дріжджі, щоб безалкогольне пиво нагадувало справжній хмільний напій. Фото: trump-elections

"До нас цього ніхто не міг зробити, і це змінює правила гри для всього виробництва безалкогольного пива", — говорить Кампраніс.

За словами вчених, тепер навіть у виробництві звичайного пива можна не використовувати ароматний хміль, адже його можуть замінити монотерпени.

Наразі нову технологію виробництва безалкогольного пива вже тестують на деяких пивоварнях у Данії. Пивовари стверджують, що вже восени 2022 року нове генетично-модифіковане пиво опиниться в продажу.

Нагадуємо, що пиво та наркотики допомогли Андській імперії утримувати владу. За словами вчених, давня цивілізація в Перу використовувала алкоголь і психотропні речовини для того, щоб їхні піддані були щасливими.