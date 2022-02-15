Такое же вкусное и ароматное. Создано безалкогольное пиво, которое не отличить от обычного

Исследователи из Дании с помощью искусственных дрожжей решили давнюю проблему "безвкусности" безалкогольного пива.

Многие любители хмельного напитка утверждают, что безалкогольное пиво не такое вкусное, поэтому ученые из Копенгагенского университета решили изменить вкус безалкогольного пива с помощью генетически модифицированных пекарских дрожжей, сообщает NewAtlas.

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Во время производства традиционного пива используется горький хмель, который дает соответствующий привкус напитку, а также ароматный хмель, который отвечает за запах, также особый "хмелевой" вкус.

Большая часть этого аромата и вкуса теряется, когда снижается содержание алкоголя, чтобы создать безалкогольное пиво.

Ученые Сотириос Кампранис и Симон Дюссе из Копенгагенского университета в Дании создали генетически модифицированные дрожжи, чтобы безалкогольное пиво напоминало настоящий хмельной напиток.

Они сделали так, что пероксисомы, части клеток, которые окисляют жирные кислоты, этих дрожжей, вместо это производят молекулы монотерпены. Если добавить эти молекулы в безалкогольное пиво в конце процесса производства напитка, то у него будет такой же вкус и аромат, как и у традиционного пива.

[ + – ] Ученые Сотириос Кампранис и Симон Дюссе из Копенгагенского университета в Дании создали генетически модифицированные дрожжи, чтобы безалкогольное пиво напоминало настоящий хмельной напиток Фото: BBC

"До нас этого никто не мог сделать и это меняет правила игры для всего производства безалкогольного пива", — говорит Кампранис.

По словам ученых, теперь даже при производстве обычного пива можно не использовать ароматный хмель, ведь его могут заменить монотерпены.

На данный момент новую технологию производства безалкогольного пива уже тестируют на некоторых пивоварнях в Дании. Пивовары утверждают, что уже осенью 2022 года новое генетически-модифицированное пиво окажется в продаже.

Напоминаем, что пиво и наркотики помогли Андской империи удерживать власть. По словам ученых, древняя цивилизация в Перу использовала алкоголь и психотропные вещества для того, чтобы их поданные были счастливы.