Хитрое государство. Пиво и наркотики помогли Андской империи удерживать власть

Устраивая большие пиры и предоставляя доступ к наркотикам, правители поддерживали свое превосходство и создавали чувство долга у населения, которое никогда бы не смогло насладиться таким божественным варевом.

Согласно новому исследованию, цивилизация Уари – доколумбовая империя, существовавшая на территории нынешнего Перу примерно с 600 по 1000 год н.э. — была первой в этом регионе, которая разрешила массовое потребление психоделических наркотиков во время больших общественных праздников, пишет IFlS.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Древние цивилизации Центральных Анд использовали несколько галлюциногенных растений, в том числе кактус Сан-Педро, содержащий мескалин, и семена дерева Anadenanthera colubrina, известного в просторечии как вилка. Последний содержит аналог сильнодействующего психоделического соединения диметилтриптамина (ДМТ), употребляемого в виде нюхательного табака южноамериканскими шаманами в течение по меньшей мере 4000 лет.

При раскопках поселения Уари в Quilcapampa археологи обнаружили семена вилки, которые были смешаны с чичой — похожим на пиво слабоалкогольным напитком. По их мнению, с его помощью психоделический эффект этих семян только усиливался.

Делясь наркотиком с простыми жителями, элита Уари нарушила традицию, позволив всему обществу попробовать вещество, которое ранее было доступно только верховным жрецам и правителям.

Как объясняют исследователи, традиционное нюхание вилки вызывало резкие, мощные психотропные эффекты. Однако пероральное употребление вилки в чиче создало более слабые, но более долговременные эффекты, которыми можно было наслаждаться коллективно.

Делясь этим опытом с массами, элита Уари надеялась создать глубокую связь между всеми членами сообщества, укрепляя группу. В то же время, устраивая большие пиры и предоставляя доступ к этому божественному вареву, правители поддерживали свое превосходство и создавали чувство долга у населения, которое никогда бы не смогло насладиться этим наркотиком.

В контексте древней андской геополитики эту перемену в употреблении наркотиков можно рассматривать как поворотный момент, ведущий к фундаментальным изменениям в организации империи.

По мнению экспертов, ранние андские династии сохраняли свою иерархическую структуру, когда ограничивали элитам использование священных галлюциногенных растений. Таким образом они обеспечивали власть этим привилегированным лицам, предоставляя им исключительный доступ к духовным сферам.

Также, как известно, для поддержания социальной сплоченности более поздние цивилизации, такие как империя инков, полагались на общинное потребление кукурузного пива.

Ученые предполагают, что принятие чичи с добавлением вилки представляет собой точку опоры политического развития древней Андской империи, когда большее число участников могло коллективно испытать действие галлюциногена. Другими словами, угощая своих подданных наркотиками, лидеры Уари могли узаконить и сохранить свой повышенный статус.

Напомним, что недавно археологи обнаружили самое ранее употребление пива. В древности этот напиток применяли в религиозных и церемониальных целях, однако новое открытие — самый ранний признак общественного употребления алкоголя.

Также ученые выяснили, какое пиво предпочитала элита Древнего Египта. Как выяснилось, они пили не привычное для всех нас пиво, а алкогольное вещество, больше напоминающее густую кашу.