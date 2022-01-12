Хитра держава. Пиво та наркотики допомогли Андській імперії утримувати владу

Влаштовуючи великі бенкети та надаючи доступ до наркотиків, правителі підтримували свою перевагу та створювали почуття обов'язку в населення, яке ніколи не змогло б насолодитися таким божественним варивом.

Згідно з новим дослідженням, цивілізація Уарі — доколумбова імперія, що існувала на території нинішнього Перу приблизно з 600 по 1000 н.е. — була першою у цьому регіоні, яка дозволила масове споживання психоделічних наркотиків під час великих громадських свят, пише IFlS.

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Стародавні цивілізації Центральних Анд використовували кілька галюциногенних рослин, у тому числі кактус Сан-Педро, що містить мескалін, та насіння дерева Anadenanthera colubrina, відомого у просторіччі як вилка. Останній містить аналог сильнодіючого психоделічного з'єднання диметилтриптаміну (ДМТ), що вживається у вигляді нюхального тютюну американськими шаманами протягом щонайменше 4000 років.

При розкопках поселення Уарі в Quilcapampa археологи виявили насіння вилки, яке було змішане з чичою — схожим на пиво слабоалкогольним напоєм. На їхню думку, з його допомогою психоделічний ефект цього насіння тільки посилювався.

Ділячись наркотиком із простими жителями, еліта Уарі порушила традицію, дозволивши всьому суспільству спробувати речовину, яка раніше була доступна лише верховним жерцям та правителям.

Як пояснюють дослідники, традиційне нюхання вилки викликало різкі, потужні психотропні ефекти. Проте пероральне вживання вилки в чичі створило слабші, але довготривалі ефекти, якими можна було насолоджуватися колективно.

Ділячись цим досвідом із масами, еліта Уарі сподівалася створити глибокий зв'язок між усіма членами спільноти, зміцнюючи групу. У той же час, влаштовуючи великі бенкети і надаючи доступ до цього божественного варива, правителі підтримували свою перевагу і створювали почуття обов'язку у населення, яке ніколи не змогло б насолодитися цим наркотиком.

У стародавній андській геополітиці цю зміну у вживанні наркотиків можна позначити як поворотний момент, що веде до фундаментальних змін у створенні імперії.

На думку експертів, ранні андські династії зберігали свою ієрархічну структуру, коли обмежували елітам використання священних галюциногенних рослин. Таким чином, вони забезпечували владу цим привілейованим особам, надаючи їм винятковий доступ до духовних сфер.

Також, як відомо, для підтримки соціальної згуртованості пізніші цивілізації, такі як імперія інків, покладалися на общинне споживання кукурудзяного пива.

Вчені припускають, що споживання чичі з додаванням вилки є точкою опори політичного розвитку давньої Андської імперії, коли більше учасників могло колективно випробувати дію галюциногену. Іншими словами, пригощаючи своїх підданих наркотиками, лідери Уарі могли узаконити та зберегти свій підвищений статус.

Нагадаємо, що нещодавно археологи виявили найраніше вживання пива. У давнину цей напій застосовували в релігійних та церемоніальних цілях, проте нове відкриття — найраніша ознака громадського вживання алкоголю.

Також вчені з'ясували, якому пиву надавала перевагу еліта Стародавнього Єгипту. Як з'ясувалося, вони пили не звичне для всіх нас пиво, а алкогольна речовина, що більше нагадує густу кашу.