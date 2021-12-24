Любили випити ще до бронзового віку. Археологи виявили раннє вживання пива

У давнину пиво використовували в релігійних та церемоніальних цілях, проте нове відкриття — найраніша ознака громадського вживання алкоголю.

Ізраїльські дослідники стверджують, що їм вдалося виявити перші свідчення громадського споживання пива на стародавньому Середньому Сході, після того, як у місті віком 7 000 років було знайдено залишки зерен злаків, що використовувалися для виробництва алкоголю, пише The Drinks Business.

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У ході своїх недавніх розкопок у місті Тель-Цаф у Південному Леванті, що відноситься до епохи енеоліту, приблизно 5000 року до н. е.

У давнину пиво використовували в релігійних та церемоніальних цілях, проте нове відкриття є ранньою ознакою вживання алкоголю в суспільстві в Східному Середземномор'ї. Причому ще до того, як алкоголь став широко розповсюдженим у бронзовому столітті – близько 3300 років до н. е.

[ + – ] Мікроскопічні залишки свідчать про ферментацію давніх зернових культур

При вивченні крохмалю під мікроскопом виявили ознаки бродіння, що вказують на його використання у виробництві алкоголю. Професор Хайфського університету Денні Розенберг зазначив, що докази виробництва пива доповнили раніше виявлені свідоцтва процвітання Тель-Цафа, які виявлялися надлишком сільськогосподарських продуктів, особливо зернових.

Професор Розенберг брав участь у попередньому дослідженні 2014 року, яке проводилось у цих місцях. У ході розкопок археологи знайшли докази виробництва пива в натуфійському похованні, розташованому на горі Кармель, приблизно 14 000 років тому.

Натуфійська культура — культура, що існувала в епоху мезоліту, з 12500 до 9500 років до н.е. на території Леванту, регіону у східній частині Середземного моря. Проте виявилося, що це пиво використовувалося лише як частина похоронних ритуалів.

Як зазначає Розенберг, окрім цих двох досліджень, кількість свідчень споживання пива в цьому регіоні до бронзової доби — вкрай мала. Подібні докази важко знайти через розкладання органічних сполук з часом.

[ + – ] Натуфійське поховання, Нахаль-Меарот, Ізраїль

"Поки що ми не знаємо, чи вироблялося пиво, залишки якого ми знайшли в Тель-Цафі, на постійній основі або спеціально для великих громадських подій і заходів", — підсумував Розенберг.

Дослідники сподіваються, що незабаром, коли вони зможуть знайти додаткові докази про виробництво пива на цьому та інших місцях, вони краще зрозуміють роль алкоголю в стародавніх суспільствах.

Нагадаємо, що раніше вчені знайшли в Ізраїлі дивовижну скарбницю. Серед безлічі артефактів були статуетка у вигляді орла, срібні та бронзові моменти, фігурки, бронзові дзвіночки, а також золотий перстень із зеленим дорогоцінним каменем з раннім зображенням Ісуса, який вразив учених найбільше.

А в ході інших розкопок дослідники виявили в розкішному палаці Єрусалима туалет віком 2700 років. Враховуючи той факт, що в ті часи особисті туалети могли собі дозволити тільки представники еліти, археологи дійшли висновку, що в чудовому палаці жила або заможна людина, або один із царів Юдеї або член царської сім'ї.