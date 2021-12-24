Любили выпить еще до бронзового века. Археологи обнаружили самое раннее употребление пива

В древние времена пиво использовали в религиозных и церемониальных целях, однако новое открытие — самый ранний признак общественного употребления алкоголя.

Израильские исследователи утверждают, что им удалось обнаружить первые свидетельства общественного потребления пива на древнем Среднем Востоке, после того как в городе возрастом 7 000 лет были найдены остатки зерен злаков, использовавшихся для производства алкоголя, пишет The Drinks Business.

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В ходе своих недавних раскопок в городе Тель-Цаф в Южном Леванте, относящегося к эпохе энеолита, примерно 5000 года до н.э., ученые из Хайфского университета нашли в древней керамике остатки зерен пшеницы и ячменя.

В древние времена пиво использовали в религиозных и церемониальных целях, однако новое открытие является самым ранним признаком употребления алкоголя в обществе в Восточном Средиземноморье. Причем еще до того, как алкоголь стал широко распространенным в бронзовом веке — порядка 3300 лет до н.э.

[ + – ] Микроскопические остатки свидетельствуют о ферментации древних зерновых культур

При изучении крахмала под микроскопом были обнаружены признаки брожения, указывающие на его использование в производстве алкоголя. Профессор Хайфского университета Дэнни Розенберг отметил, что доказательства производства пива дополнили ранее обнаруженные свидетельства процветания Тель-Цафа, которые выражались в избытке сельскохозяйственных продуктов, особенно зерновых.

Профессор Розенберг участвовал в предыдущем исследовании 2014 года, проводившееся в этих местах. В ходе раскопок археологи нашли доказательства производства пива на месте натуфийского захоронения, расположенном на горе Кармель, примерно 14 000 лет назад.

Натуфийская культура — культура, существовавшая в эпоху мезолита, с 12 500 до 9 500 лет до н.э. на территории Леванта, региона в восточной части Средиземного моря. Однако оказалось, что это пиво использовалось только как часть погребальных ритуалов.

Как отмечает Розенберг, кроме этих двух исследований, количество свидетельств потребления пива в этом регионе до бронзового века — крайне мало. Подобные доказательства трудно найти из-за разложения органических соединений с течением времени.

[ + – ] Натуфийское погребение, Нахаль-Меарот, Израиль

"Пока что мы не знаем, производилось ли пиво, остатки которого мы нашли в Тель-Цафе, на постоянной основе или же специально для крупных общественных событий и мероприятий", — заключил Розенберг.

Исследователи надеются, что вскоре, когда они смогут найти дополнительные свидетельства производства пива на этом и других местах, они лучше поймут роль алкоголя в древних обществах.

Напомним, что ранее ученые нашли В Израиле удивительную сокровищницу. Среди множества артефактов были статуэтка в виде орла, серебряные и бронзовые моменты, фигурки, бронзовые колокольчики, а также золотой перстень с зеленым драгоценным камнем с ранним изображением Иисуса, который поразил ученых больше всего.

А в ходе других раскопок исследователи обнаружили в шикарном дворце Иерусалима туалет возрастом 2700 лет. Учитывая тот факт, что в те времена личные туалеты могли себе позволить только представители элиты, археологи пришли к выводу, что в великолепном дворце жил или состоятельный человек, или один из царей Иудеи либо же член царской семьи.