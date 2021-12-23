Затонувшие сокровища. В Израиле на морском дне нашли клад и кольцо с Иисусом (фото)
Ученых больше всего поразили золотое кольцо с драгоценным камнем, на котором вырезано раннее изображение Иисуса и красный драгоценный камень с резным изображением лиры царя Давида.
В ходе своих недавних работ, морские археологи, ныряющие у берегов Кейсарии — общинное поселение на средиземноморском побережье Израиля, обнаружили ряд древних артефактов, некоторые из них датируются III веком, пишет The Times of Israel.
Находки были извлечены из обломков двух кораблей, затонувших вблизи северного прибрежного города во времена римского и мамлюкского периодов. Мамлюкский султанат — средневековое феодальное государство на Ближнем Востоке, просуществовавшее с 1250 по 1517 годы.
Как отмечают ученые Джейкоб Шарвит и Дрор Планер из Отдела морской археологии, эти корабли, скорее всего, стояли поблизости на якоре в гавани и потерпели крушение во время шторма.
"Возможно, они встали на якорь, попав в передрягу или опасаясь плохой погоды, так как моряки обычно знают, что швартовка на мелководье в открытом море за пределами порта опасна и чревата катастрофой", — добавил Шарвит.
Некоторые из наиболее интригующих находок включают те, которые, как полагают, являются личными вещами пассажиров на борту. Так археологи обнаружили толстое золотое кольцо с инкрустированным зеленым драгоценным камнем — геммой, на котором изображен юный пастушок, одетый в тунику, с бараном или овцой на плечах. Считается, что это юноша является христианским символом "доброго пастыря" — ранним изображением Иисуса. Геммы - цветные камни узорчатой текстуры.
Разрушенные корпуса двух судов и их грузы были обнаружены разбросанными всего в 4 м под водой. Обнаруженный клад включал сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III века н.э. и большой запас серебряных монет периода Мамлюкского султаната.
Ученые также наткнулись на бронзовую статуэтку в виде орла, многочисленные бронзовые колокольчики, призванные отгонять злых духов, глиняные сосуды, фигурки и большой железный якорь.
Кроме того, археологи нашли еще и красный драгоценный камень, который, как полагают, когда-то был вставлен в кольцо, с резным изображением лиры, известной в еврейской традиции как "арфа царя Давида", а в греческой мифологии как "лира Аполлона".
Напомним, что ранее исследователи раскопали под Стеной Плача столовую для римской элиты. Сооружение было построено из двух частей, объединявших фонтан в самом центре здания. Как предполагают археологи, это строение предназначались для знати, которые могли его использовать для отдыха на пути к Храмовой горе.
Также в ходе недавних раскопок в Израиле археологи наткнулись на византийскую церковь возрастом 1500 лет. В церкви имеются надписи на греческом языке, в которых говорится о том, что она была посвящена "славному мученику". Однако кем был этот мученик — не говорится.