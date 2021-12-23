Затонувшие сокровища. В Израиле на морском дне нашли клад и кольцо с Иисусом (фото)

Ученых больше всего поразили золотое кольцо с драгоценным камнем, на котором вырезано раннее изображение Иисуса и красный драгоценный камень с резным изображением лиры царя Давида.

В ходе своих недавних работ, морские археологи, ныряющие у берегов Кейсарии — общинное поселение на средиземноморском побережье Израиля, обнаружили ряд древних артефактов, некоторые из них датируются III веком, пишет The Times of Israel.

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Находки были извлечены из обломков двух кораблей, затонувших вблизи северного прибрежного города во времена римского и мамлюкского периодов. Мамлюкский султанат — средневековое феодальное государство на Ближнем Востоке, просуществовавшее с 1250 по 1517 годы.

[ + – ] Золотое кольцо с драгоценным камнем, на котором выгравирована фигура "доброго пастыря"

Как отмечают ученые Джейкоб Шарвит и Дрор Планер из Отдела морской археологии, эти корабли, скорее всего, стояли поблизости на якоре в гавани и потерпели крушение во время шторма.

"Возможно, они встали на якорь, попав в передрягу или опасаясь плохой погоды, так как моряки обычно знают, что швартовка на мелководье в открытом море за пределами порта опасна и чревата катастрофой", — добавил Шарвит.

[ + – ] Морской археолог с красным драгоценным камнем в руке, на котором выгравирована лира царя Давида

Некоторые из наиболее интригующих находок включают те, которые, как полагают, являются личными вещами пассажиров на борту. Так археологи обнаружили толстое золотое кольцо с инкрустированным зеленым драгоценным камнем — геммой, на котором изображен юный пастушок, одетый в тунику, с бараном или овцой на плечах. Считается, что это юноша является христианским символом "доброго пастыря" — ранним изображением Иисуса. Геммы - цветные камни узорчатой текстуры.

Разрушенные корпуса двух судов и их грузы были обнаружены разбросанными всего в 4 м под водой. Обнаруженный клад включал сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III века н.э. и большой запас серебряных монет периода Мамлюкского султаната.

[ + – ] Найденные колокольчики, которые отгоняли злых духов

Ученые также наткнулись на бронзовую статуэтку в виде орла, многочисленные бронзовые колокольчики, призванные отгонять злых духов, глиняные сосуды, фигурки и большой железный якорь.

Кроме того, археологи нашли еще и красный драгоценный камень, который, как полагают, когда-то был вставлен в кольцо, с резным изображением лиры, известной в еврейской традиции как "арфа царя Давида", а в греческой мифологии как "лира Аполлона".

[ + – ] Фигурки римского периода

Напомним, что ранее исследователи раскопали под Стеной Плача столовую для римской элиты. Сооружение было построено из двух частей, объединявших фонтан в самом центре здания. Как предполагают археологи, это строение предназначались для знати, которые могли его использовать для отдыха на пути к Храмовой горе.

Также в ходе недавних раскопок в Израиле археологи наткнулись на византийскую церковь возрастом 1500 лет. В церкви имеются надписи на греческом языке, в которых говорится о том, что она была посвящена "славному мученику". Однако кем был этот мученик — не говорится.