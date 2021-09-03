Возрастом 1500 лет. В Израиле археологи нашли византийскую церковь, посвященную неизвестному мученику (фото)

Церковь нашли в 24 километрах к юго-западу от Иерусалима.

Археологи обнаружили в Израиле церковь, которой 1500 лет. В церкви есть греческие надписи, в которых говорится, что она была посвящена "славному мученику", но не говорится, кем он был, сообщает Livescience.

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Беньямин Сторчан, археолог из Управления древностей Израиля, назвал здание "Церковью славного мученика".

Во времена строительства церкви территория современного Израиля принадлежала Византийской империи. Согласно надписям в церкви, она была расширена во время правления императора Флавия Тиберия, который руководил страной с 578 по 582 год. Позже, между 634 и 638 годами, эти территории захватили арабские завоеватели, но как выяснили археологи церковь продолжала существовать пока не была заброшена в 10 веке.

[ + – ] Руины церкви. Фото: Live Science

"Вначале своего существования в пятом веке "Церковь Славного мученика" состояла из скромной часовни расположенной внутри пещеры. Потом в шестом веке ее расширили до внушительных размеров надземной церкви, украшенной мозаикой. После этого люди превратили пещеру в гробницу, в которой, возможно, хранились останки неизвестного мученика", — говорит Сторчан.

[ + – ] Реконструкция древней церкви Фото: Live Science

В церкви остались следы древнего иконоборчества — умышленного уничтожения определенных артефактов и изображений. Археологи обнаружили, что на некоторых мозаиках были изображены животные, но их стерли и заменили другими изображениями, говорит ученый. Хотя некоторые из изображений животных остались. По словам Сторчана, это могло быть связано с христианскими реформами и другими изменениями в религии в 6 веке нашей эры.

[ + – ] Мозаика в древней церкви Фото: Live Science

По словам археологов, неизвестным мучеником, которому посвящена церковь мог быть человек по имени Захария, имя которого несколько раз упоминалось в Библии. Древние записи указывают на то, что гробница христианского мученика с таким именем была найдена поблизости в пятом веке, там же утверждается, что церковь, посвященная Захарии, находится поблизости от места раскопок, а это означает, что данная церковь может быть именно упоминаемой святыней. Однако, даже если церковь была посвящена Захарии, сохранившиеся тексты не уточняют, кем был этот Захария.

[ + – ] Изображение животных в древней церкви Фото: Live Science

По словам Сторчана, Захария — обычное имя в Библии, но также это может быть именем неизвестного религиозного деятеля, не описанного в Библии.

В конце концов, археологи даже не уверены, что церковь была посвящена мученику по имени Захария.

"Мы по-прежнему надеемся, что благодаря изучению тысяч артефактов, обнаруженных во время раскопок, мы раскроем истинную личность таинственного "Славного мученика"", — говорит Сторчан.

Иконоборчество — это общественное убеждение в важности разрушения икон и других изображений или памятников, чаще всего по религиозным или политическим причинам. Людей, которые участвуют в иконоборчестве или поддерживают его, называют иконоборцами — термин, который применяется к любому человеку, который под сомнение определенные догматы веры на том основании, что они ошибочны или пагубны.