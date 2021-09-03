Возрастом 1500 лет. В Израиле археологи нашли византийскую церковь, посвященную неизвестному мученику (фото)
Церковь нашли в 24 километрах к юго-западу от Иерусалима.
Археологи обнаружили в Израиле церковь, которой 1500 лет. В церкви есть греческие надписи, в которых говорится, что она была посвящена "славному мученику", но не говорится, кем он был, сообщает Livescience.
Беньямин Сторчан, археолог из Управления древностей Израиля, назвал здание "Церковью славного мученика".
Во времена строительства церкви территория современного Израиля принадлежала Византийской империи. Согласно надписям в церкви, она была расширена во время правления императора Флавия Тиберия, который руководил страной с 578 по 582 год. Позже, между 634 и 638 годами, эти территории захватили арабские завоеватели, но как выяснили археологи церковь продолжала существовать пока не была заброшена в 10 веке.
"Вначале своего существования в пятом веке "Церковь Славного мученика" состояла из скромной часовни расположенной внутри пещеры. Потом в шестом веке ее расширили до внушительных размеров надземной церкви, украшенной мозаикой. После этого люди превратили пещеру в гробницу, в которой, возможно, хранились останки неизвестного мученика", — говорит Сторчан.
В церкви остались следы древнего иконоборчества — умышленного уничтожения определенных артефактов и изображений. Археологи обнаружили, что на некоторых мозаиках были изображены животные, но их стерли и заменили другими изображениями, говорит ученый. Хотя некоторые из изображений животных остались. По словам Сторчана, это могло быть связано с христианскими реформами и другими изменениями в религии в 6 веке нашей эры.
По словам археологов, неизвестным мучеником, которому посвящена церковь мог быть человек по имени Захария, имя которого несколько раз упоминалось в Библии. Древние записи указывают на то, что гробница христианского мученика с таким именем была найдена поблизости в пятом веке, там же утверждается, что церковь, посвященная Захарии, находится поблизости от места раскопок, а это означает, что данная церковь может быть именно упоминаемой святыней. Однако, даже если церковь была посвящена Захарии, сохранившиеся тексты не уточняют, кем был этот Захария.
По словам Сторчана, Захария — обычное имя в Библии, но также это может быть именем неизвестного религиозного деятеля, не описанного в Библии.
В конце концов, археологи даже не уверены, что церковь была посвящена мученику по имени Захария.
"Мы по-прежнему надеемся, что благодаря изучению тысяч артефактов, обнаруженных во время раскопок, мы раскроем истинную личность таинственного "Славного мученика"", — говорит Сторчан.
Иконоборчество — это общественное убеждение в важности разрушения икон и других изображений или памятников, чаще всего по религиозным или политическим причинам. Людей, которые участвуют в иконоборчестве или поддерживают его, называют иконоборцами — термин, который применяется к любому человеку, который под сомнение определенные догматы веры на том основании, что они ошибочны или пагубны.