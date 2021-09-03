Віком 1500 років. В Ізраїлі археологи знайшли візантійську церкву, присвячену невідомому мученику (фото)

Церкву знайшли в 24 кілометрах на північний захід від Єрусалиму.

Археологи виявили в Ізраїлі церкву, якій 1500 років. У церкві є грецькі написи, в яких йдеться про те, що вона була присвячена "славному мученику", але не йдеться про те, ким він був, повідомляє Livescience.

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Беньямін Сторчан, археолог із Управління старовини Ізраїлю, назвав будівлю "Церквою славного мученика".

За часів будівництва церкви територія сучасного Ізраїлю належала Візантійської імперії. Згідно з написами в церкві, вона була розширена під час правління імператора Флавія Тіберія, який керував країною з 578 по 582 рік. Пізніше, між 634 і 638 роками, ці території захопили арабські завойовники, але, як з'ясували археологи, церква продовжувала існувати, поки не була закинута в 10 столітті.

[ + – ] Руїни церкви. Фото: Seneca-Guns

"З початку свого існування в п'ятому столітті "Церква Славного мученика" складалася зі скромної каплиці, розташованої усередині печери. Потім у шостому столітті її розширили до значних розмірів надземної церкви, прикрашеної мозаїкою. Після цього люди перетворили печеру на гробницю, в якій, можливо, зберігалися рештки невідомого мученика", — говорить Сторчан.

[ + – ] Реконструкція давньої церкви Фото: Seneca-Guns

У церкві залишилися сліди стародавнього іконоборства — умисного знищення певних артефактів і зображень. Археологи виявили, що на деяких мозаїках були зображені тварини, але їх стерли і замінили іншими зображеннями, каже вчений. Хоча деякі з зображень тварин залишилися. За словами Сторчана, це могло бути пов'язано з християнськими реформами та іншими змінами в релігії в 6 столітті нашої ери.

[ + – ] Мозаїка в древній церкви Фото: Seneca-Guns

За словами археологів, невідомим мучеником, якому присвячена церква міг бути чоловік на ім'я Захарія, ім'я якого кілька разів згадувалося в Біблії. Стародавні записи вказують на те, що гробниця християнського мученика з таким ім'ям була знайдена поблизу в п'ятому столітті, там же стверджується, що церква, присвячена Захарії, розташована поблизу від місця розкопок, а це означає, що ця церква може бути саме тією святинею, яка згадується. Однак, навіть якщо церква була присвячена Захарії, збережені тексти не уточнюють, ким був цей Захарія.

[ + – ] Зображення тварин у древній церкві Фото: Seneca-Guns

За словами Сторчана, Захарія — звичайне ім'я в Біблії, але також це може бути ім'ям невідомого релігійного діяча, якого не описали в Біблії.

Зрештою, археологи навіть не впевнені, що церква була присвячена мученику на ім'я Захарія.

"Ми, як і раніше, сподіваємося, що завдяки вивченню тисяч артефактів, виявлених під час розкопок, ми розкриємо справжню особистість таємничого "Славного мученика", — говорить Сторчан.

Іконоборство — це суспільне переконання у важливості руйнування ікон та інших зображень або пам'ятників, найчастіше з релігійних або політичних причин. Людей, які беруть участь в іконоборстві або підтримують його, називають іконоборцями — термін, який застосовується до будь-якої людини, яка ставить під сумнів певні догмати віри на тій підставі, що вони помилкові або згубні.