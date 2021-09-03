Віком 1500 років. В Ізраїлі археологи знайшли візантійську церкву, присвячену невідомому мученику (фото)
Церкву знайшли в 24 кілометрах на північний захід від Єрусалиму.
Археологи виявили в Ізраїлі церкву, якій 1500 років. У церкві є грецькі написи, в яких йдеться про те, що вона була присвячена "славному мученику", але не йдеться про те, ким він був, повідомляє Livescience.
Беньямін Сторчан, археолог із Управління старовини Ізраїлю, назвав будівлю "Церквою славного мученика".
За часів будівництва церкви територія сучасного Ізраїлю належала Візантійської імперії. Згідно з написами в церкві, вона була розширена під час правління імператора Флавія Тіберія, який керував країною з 578 по 582 рік. Пізніше, між 634 і 638 роками, ці території захопили арабські завойовники, але, як з'ясували археологи, церква продовжувала існувати, поки не була закинута в 10 столітті.
"З початку свого існування в п'ятому столітті "Церква Славного мученика" складалася зі скромної каплиці, розташованої усередині печери. Потім у шостому столітті її розширили до значних розмірів надземної церкви, прикрашеної мозаїкою. Після цього люди перетворили печеру на гробницю, в якій, можливо, зберігалися рештки невідомого мученика", — говорить Сторчан.
У церкві залишилися сліди стародавнього іконоборства — умисного знищення певних артефактів і зображень. Археологи виявили, що на деяких мозаїках були зображені тварини, але їх стерли і замінили іншими зображеннями, каже вчений. Хоча деякі з зображень тварин залишилися. За словами Сторчана, це могло бути пов'язано з християнськими реформами та іншими змінами в релігії в 6 столітті нашої ери.
За словами археологів, невідомим мучеником, якому присвячена церква міг бути чоловік на ім'я Захарія, ім'я якого кілька разів згадувалося в Біблії. Стародавні записи вказують на те, що гробниця християнського мученика з таким ім'ям була знайдена поблизу в п'ятому столітті, там же стверджується, що церква, присвячена Захарії, розташована поблизу від місця розкопок, а це означає, що ця церква може бути саме тією святинею, яка згадується. Однак, навіть якщо церква була присвячена Захарії, збережені тексти не уточнюють, ким був цей Захарія.
За словами Сторчана, Захарія — звичайне ім'я в Біблії, але також це може бути ім'ям невідомого релігійного діяча, якого не описали в Біблії.
Зрештою, археологи навіть не впевнені, що церква була присвячена мученику на ім'я Захарія.
"Ми, як і раніше, сподіваємося, що завдяки вивченню тисяч артефактів, виявлених під час розкопок, ми розкриємо справжню особистість таємничого "Славного мученика", — говорить Сторчан.
Іконоборство — це суспільне переконання у важливості руйнування ікон та інших зображень або пам'ятників, найчастіше з релігійних або політичних причин. Людей, які беруть участь в іконоборстві або підтримують його, називають іконоборцями — термін, який застосовується до будь-якої людини, яка ставить під сумнів певні догмати віри на тій підставі, що вони помилкові або згубні.