Затонулі скарби. В Ізраїлі на морському дні знайшли скарб і каблучку з Ісусом (фото)

Учених найбільше вразили золоте кільце з дорогоцінним каменем, на якому вирізано раннє зображення Ісуса, та червоний дорогоцінний камінь із різьбленим зображенням ліри царя Давида.

У ході своїх недавніх робіт морські археологи, що пірнають біля берегів Кейсарії — громадського поселення на середземноморському узбережжі Ізраїлю, виявили низку стародавніх артефактів, деякі з них датуються III століттям, пише The Times of Israel.

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Знахідки були вилучені з уламків двох кораблів, що затонули поблизу північного прибережного міста за часів римського та мамлюцького періодів. Мамлюцький султанат — середньовічна феодальна держава на Близькому Сході, що проіснувала з 1250 до 1517 року.

[ + – ] Золота каблучка з дорогоцінним каменем, на якому вигравірувана фігура "доброго пастиря".

Як відзначають вчені Джейкоб Шарвіт і Дрор Планер з Відділу морської археології, ці кораблі, швидше за все, стояли поблизу якоря в гавані та зазнали аварії під час шторму.

"Можливо, вони стали на якір, потрапивши в колотнечу або побоюючись поганої погоди, тому що моряки зазвичай знають, що швартування на мілководді у відкритому морі за межами порту небезпечне і загрожує катастрофою", — додав Шарвіт.

[ + – ] Морський археолог із червоним дорогоцінним каменем у руці, на якому вигравірувана ліра царя Давида

Деякі з найбільш інтригуючих знахідок включають ті, які, як вважають, особисті належали пасажирам на борту. Так археологи виявили товсте золоте кільце з інкрустованим зеленим дорогоцінним каменем — гемою, на якій зображений юний пастушок, одягнений у туніку, з бараном чи вівцею на плечах. Вважається, що цей юнак є християнським символом "доброго пастиря" — раннім зображенням Ісуса. Геми — кольорове каміння візерункової текстури.

Зруйновані корпуси двох суден і їхні вантажі були виявлені розкиданими лише за 4 м під водою. Виявлений скарб включав сотні срібних і бронзових римських монет середини III століття н.е. та великий запас срібних монет періоду Мамлюцького султанату.

[ + – ] Знайдені дзвіночки, які відганяли злих духів

Учені також натрапили на бронзову статуетку у вигляді орла, численні бронзові дзвіночки, покликані відганяти злих духів, глиняні посудини, фігурки та великий залізний якір.

Крім того, археологи знайшли ще й червоний дорогоцінний камінь, який, як вважають, колись був вставлений в обручку, з різьбленим зображенням ліри, відомої в єврейській традиції як "арфа царя Давида", а в грецькій міфології як "ліра Аполлона".

[ + – ] Фігурки римського періоду

Нагадаємо, що раніше дослідники розкопали під Стіною Плачу їдальню для римської еліти. Споруду було збудовано з двох частин, що об'єднували фонтан у самому центрі будівлі. Як припускають археологи, цю будову призначали для знаті, які могли використовувати його для відпочинку на шляху до Храмової гори.

Також під час недавніх розкопок в Ізраїлі археологи натрапили на візантійську церкву віком 1500 років. У церкві є написи грецькою мовою, в яких йдеться про те, що вона була присвячена "славному мученику". Проте ким був цей мученик — не йдеться.