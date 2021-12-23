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Затонулі скарби. В Ізраїлі на морському дні знайшли скарб і каблучку з Ісусом (фото)

Юлія Чайка
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монети, скарб, фото
Клад монет, виявлений у Кейсарії

Учених найбільше вразили золоте кільце з дорогоцінним каменем, на якому вирізано раннє зображення Ісуса, та червоний дорогоцінний камінь із різьбленим зображенням ліри царя Давида.

У ході своїх недавніх робіт морські археологи, що пірнають біля берегів Кейсарії — громадського поселення на середземноморському узбережжі Ізраїлю, виявили низку стародавніх артефактів, деякі з них датуються III століттям, пише The Times of Israel.

Знахідки були вилучені з уламків двох кораблів, що затонули поблизу північного прибережного міста за часів римського та мамлюцького періодів. Мамлюцький султанат — середньовічна феодальна держава на Близькому Сході, що проіснувала з 1250 до 1517 року.

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Золота каблучка з дорогоцінним каменем, на якому вигравірувана фігура "доброго пастиря".

Як відзначають вчені Джейкоб Шарвіт і Дрор Планер з Відділу морської археології, ці кораблі, швидше за все, стояли поблизу якоря в гавані та зазнали аварії під час шторму.

"Можливо, вони стали на якір, потрапивши в колотнечу або побоюючись поганої погоди, тому що моряки зазвичай знають, що швартування на мілководді у відкритому морі за межами порту небезпечне і загрожує катастрофою", — додав Шарвіт.

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Морський археолог із червоним дорогоцінним каменем у руці, на якому вигравірувана ліра царя Давида

Деякі з найбільш інтригуючих знахідок включають ті, які, як вважають, особисті належали пасажирам на борту. Так археологи виявили товсте золоте кільце з інкрустованим зеленим дорогоцінним каменем — гемою, на якій зображений юний пастушок, одягнений у туніку, з бараном чи вівцею на плечах. Вважається, що цей юнак є християнським символом "доброго пастиря" — раннім зображенням Ісуса. Геми — кольорове каміння візерункової текстури.

Зруйновані корпуси двох суден і їхні вантажі були виявлені розкиданими лише за 4 м під водою. Виявлений скарб включав сотні срібних і бронзових римських монет середини III століття н.е. та великий запас срібних монет періоду Мамлюцького султанату.

дзвіночки, чорний фон, зображення
Знайдені дзвіночки, які відганяли злих духів

Учені також натрапили на бронзову статуетку у вигляді орла, численні бронзові дзвіночки, покликані відганяти злих духів, глиняні посудини, фігурки та великий залізний якір.

Крім того, археологи знайшли ще й червоний дорогоцінний камінь, який, як вважають, колись був вставлений в обручку, з різьбленим зображенням ліри, відомої в єврейській традиції як "арфа царя Давида", а в грецькій міфології як "ліра Аполлона".

фігурки, чорний фон, фото
Фігурки римського періоду

Нагадаємо, що раніше дослідники розкопали під Стіною Плачу їдальню для римської еліти. Споруду було збудовано з двох частин, що об'єднували фонтан у самому центрі будівлі. Як припускають археологи, цю будову призначали для знаті, які могли використовувати його для відпочинку на шляху до Храмової гори.

Також під час недавніх розкопок в Ізраїлі археологи натрапили на візантійську церкву віком 1500 років. У церкві є написи грецькою мовою, в яких йдеться про те, що вона була присвячена "славному мученику". Проте ким був цей мученик — не йдеться.