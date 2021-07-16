В Израиле под Стеной Плача археологи откопали столовую для римской элиты (фото)

Здание состояло из двух частей, которые объединял фонтан в самом центре сооружения.

Внутри туннелей под Стеной Плача или Западной стеной в Израиле археологи обнаружили последние части утерянного здания. Оно могло использоваться членами местного совета Иерусалима и их гостями для отдыха на пути к Храмовой горе. Об этом сообщает LiveScience.

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Здание состоит из двух коридоров, объединенных фонтаном, вода в который доставлялась по свинцовым трубам, говорит археолог из Управления древностей Израиля Шломит Векслер-Бдолах. Несмотря на то, что от дорогого убранства здания не осталось и следа, археологи утверждают, что коридоры были декорированы шезлонгами и кушетками.

Фото: Israel Antiquities Authority

Впервые часть здания обнаружил археолог Чарльз Уоррен в 19 веке, раскопки велись также и в 20 веке. По словам Векслер-Бдолаха, за последние несколько лет археологи обнаружили из Управления древностей Израиля и Фонда наследия Стены Плача раскопали оставшуюся часть сооружения. Теперь исследователи могут рассказать для чего предназначалось здание.

Фото: Israel Antiquities Authority

Команда археологов считает, что в здании собирались высокопоставленные люди, прежде чем подняться на Храмовую гора, самое священное место в иудаизме. Возможно, в здании также проводились обеды.

Такие столовые, в которых люди ели полулежа, были обычным явлением в греческом, эллинистическом и римском мирах с пятого века до нашей эры до третьего-четвертого века нашей эры.

Фото: Israel Antiquities Authority

"Подобные столовые находили при археологических раскопках частных домов, дворцов, храмов и жилых комплексов", – говорят археологи. Также есть упоминания о подобных столовых и в Библии.

Археологически исследования показывают, что здание было построено где-то между 20 и 40-ми годами н.э. В то время Израиль находился под властью Рима. Восстание против римлян произошло между 66 и 73 годами н.э. и привело к разграблению Иерусалима римской армией и разрушению большей части Храмовой горы в 70 году н.э.

По словам экспертов, здание было заброшено незадолго до разрушения Храмовой горы. После того, как сооружения вышло из эксплуатации, на его руинах был построен бассейн, который мог использоваться для ритуального очищения.