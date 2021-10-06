Предмет роскоши. Археологи нашли 2700-летний туалет в шикарном дворце в Иерусалиме

Эта необычная находка проливает свет на жизнь в древнем Иудейском царстве.

По словам ученых, в великолепном дворце с видом на Храмовую гору в Иерусалиме, жил либо один из царей Иудеи, или член царской семьи или просто богатый человек. Потому как иметь личные туалеты могли позволить себе в то время только представители элиты, сообщает jpost.com

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Роскошный дворец был обнаружен археологами во время раскопок в одном из районов Иерусалима. Там же ученые нашли и личный туалет.

"В то время личный туалет в доме был крайне редким явлением", — говорит археолог Яаков Биллиг. "Большинство людей находили уединенное место, чтобы отправить естественные потребности. Такие вещи были в доме только у богатых".

По словам Биллига, в Израиле было найдено лишь несколько остатков туалетов времен Первого Храма (950—586 год до н. э).

"Во многих случаях это были не полноценные туалеты, а просто сиденья для унитазов", — говорит археолог.

[ + – ] Раскопки древнего дворца в Иерусалиме. Фото: The Jerusalem Post

Во этом дворце туалет представлял собой прямоугольную кабинку, высеченную в камне. Сиденье для унитаза с отверстием в центре было спроектировано с учетом комфорта. Под унитазом стояла емкость, в которой остались остатки глиняной посуды, костей животных и почвы.

"В то время такие ямы также использовались как мусорные баки", — говорит Биллиг. "Большинство найденный керамических сосудов – это чаши. Они использовались как емкости для ароматического масла и помещались в туалет для улучшения запаха".

[ + – ] Яаков Биллиг показывает остатки найденного дворца. Фото: The Jerusalem Post

По словам археолога, дальнейшие исследования дадут ответ на более точное предназначение посуды. Анализ костей предоставит информацию о том, что ели жители Иудеи, а исследование почвы может пролить свет то, чем болели древние иудеи.

Сохранились лишь небольшие руины дворца, но во время раскопок археологи обнаружили несколько артефактов, свидетельствующих о высоком статусе здания.

"К сожалению, Иерусалим много раз разрушался и восстанавливался, а материалы использовались повторно", — говорит Биллиг. "Однако благодаря великолепным архитектурным фрагментам, которые мы нашли, мы можем увидеть строение, красота которого не может сравниться ни с чем другим того периода, найденным в стране".

[ + – ] Иудейское царство (932—928 годы до н. э. — 586 год до н. э.) Фото: wikipedia

После распада Израильского царства в 10 веке до нашей эры, возникло Иудейское царство и Северное Израильское царство. В этот период Иерусалим достиг своего максимального размера, в том числе из-за притока из эмигрантов с севера после завоевания Ассирией Северного Израильского царства в 721 году. Иудея просуществовала до 586 года, пока ее не завоевало Вавилонское царство.