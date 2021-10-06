Предмет розкоші. Археологи знайшли 2700-річний туалет у шикарному палаці в Єрусалимі

Ця незвичайна знахідка проливає світло на життя в стародавньому Юдейському царстві.

За словами вчених, у чудовому палаці з видом на Храмову гору в Єрусалимі жив або один із царів Іудеї, або член царської родини, або просто багата людина. Тому що мати особисті туалети могли дозволити собі в той час тільки представники еліти, повідомляє jpost.com

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Розкішний палац був виявлений археологами під час розкопок в одному з районів Єрусалиму. Там же вчені знайшли й особистий туалет.

"У той час особистий туалет у будинку був украй рідкісним явищем, — говорить археолог Яаков Білліг. — Більшість людей знаходили відокремлене місце, щоб справити природні потреби. Такі речі були в будинку тільки в багатих".

За словами Білліга, в Ізраїлі було знайдено лише кілька залишків туалетів часів Першого Храму (950-586 рік до н. е).

"У багатьох випадках це були не повноцінні туалети, а просто сидіння для унітазів", — говорить археолог.

[ + – ] Розкопки стародавнього палацу в Єрусалимі. Фото: The Jerusalem Post

У цьому палаці туалет був прямокутною кабінкою, висіченою в камені. Сидіння для унітазу з отвором у центрі було спроектовано з урахуванням комфорту. Під унітазом стояла ємність, у якій залишилися залишки глиняного посуду, кісток тварин і ґрунту.

"У той час такі ями також використовувалися як сміттєві баки, — говорить Білліг. — Більшість знайдений керамічних судин — це чаші. Вони використовувалися як ємності для ароматичної олії, їх поміщали в туалет для поліпшення запаху".

[ + – ] Яаков Білліг показує залишки знайденого палацу. Фото: The Jerusalem Post

За словами археолога, подальші дослідження дадуть відповідь на точніше призначення посуду. Аналіз кісток надасть інформацію про те, що їли люди Іудеї, а дослідження ґрунту може пролити світло на те, на що хворіли прадавні іудеї.

Збереглися лише невеликі руїни палацу, але під час розкопок археологи виявили кілька артефактів, які свідчать про високий статус будівлі.

"На жаль, Єрусалим багато разів руйнувався та відновлювався, а матеріали використовувалися повторно, — говорить Білліг. — Однак завдяки чудовим архітектурним фрагментам, які ми знайшли, ми можемо побачити будову, краса якої не може зрівнятися ні з чим іншим того періоду, знайденим у країні".

[ + – ] Іудейське царство (932-928 роки до н. е. — 586 рік до н. е.) Фото: wikipedia

Після розпаду Ізраїльського царства в 10 столітті до нашої ери виникло Іудейське царство та Північне Ізраїльське царство. У цей період Єрусалим досяг свого максимального розміру, у тому числі через приплив із емігрантів з півночі після завоювання Ассирією Північного Ізраїльського царства в 721 році. Іудея проіснувала до 586 року, поки її не завоювало Вавилонське царство.