Вчені змогли відтворити 3200-річні парфуми завдяки стародавньому рецепту (фото)

Формула парфумів першої жінки-хіміка Месопотамії Таппуті вигравірувана на глиняних табличках, знайдених під час розкопок у Туреччині.

Група турецьких учених за допомогою стародавнього тексту змогла відтворити одні з її месопотамських парфумів, вік яких оцінюють у 3200 років. Про це пише тематичне видання Ancient origins.

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Відтворення месопотамських парфумів проходило в лабораторних умовах за участю Турецької академії запахів і Асоціації культури ароматів.

Видання нагадує, що мешканка Месопотамії на ім'я Таппуті прославилася як перша жінка-хімік, якій вдалося створити парфуми близько 3200 років тому. Відтворити парфуми групі вчених вдалося за допомогою стародавньої формули, яка була вигравірувана на глиняних табличках.

Метою дослідження, за даними журналістів, був аналіз діяльності першої жінки-хіміка Месопотамії.

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"Археологи знайшли ім'я Таппуті на парі клинописних табличок, виявлених під час розкопок на півдні Туреччини, яка в другому тисячолітті до нашої ери була частиною Вавилонської Месопотамії. Знахідки датувалися 1200 до н.е., на яких Таппуті представлялася як хімік і досвідчена виробниця прекрасних месопотамських парфумів", — ідеться в публікації Ancient origins.

На глиняних табличках, як стверджує видання, Таппуті залишила рецепти своїх кроків та інструкцію створення ароматів стародавньою аккадською мовою. З'ясувалося, що для парфумів жінка-хімік використовувала комбінацію різних видів квітів, олії, лепехи, циперуса, мирри, хрону, спецій і бальзаму.

Таппуті з'єднувала кілька компонентів в одному відварі, переганяла його та фільтрувала, щоб отримати чистіший продукт. Провівши дослідження в лабораторних умовах, групі турецьких учених вдалося відтворити одні з месопотамських парфумів першої жінки-хіміка.

"Ми змогли знайти відповіді на такі питання, як створення аромату та процес дистиляції. Кожен клинопис на табличці викликав у нас різне хвилювання, і ми здійснили подорож у часі, коли змогли відчути цей запах у лабораторії", — цитує видання голову академії запахів Біхтера Ергюля.

[ + – ] Вчені відтворили 3200-річні парфуми за допомогою стародавнього тексту [ + – ] Можливий образ першої жінки-хіміка Месопотамії Таппуті

Нагадаємо, раніше вченим вдалося з'ясувати, якими парфумами користувалася Клеопатра. Дослідники в ході свого проєкту об'єднали історичні тексти й сучасну хімію, відтворивши одні з парфумів останньої цариці елліністичного Єгипту.

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