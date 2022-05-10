Аромат цариці. Вчені з'ясували, якими парфумами користувалася Клеопатра

Поєднавши історичні тексти та сучасну хімію, археологи змогли відтворити парфуми, якими користувалася остання цариця елліністичного Єгипту.

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У ході свого недавнього дослідження вчені за допомогою комбінації історичних рецептів, хімічного аналізу, а також методу спроб і помилок відтворили парфуми, які використовувала Клеопатра, щоб закохати спочатку Юлія Цезаря, а потім Марка Антонія, пише IFLS.

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Стародавній Єгипет відомий своїми ароматами. На момент правління Клеопатри VII єгиптяни практикували створення ароматів щонайменше 3 000 років і досить добре опанували це мистецтво. А у своєму недавньому дослідженні експерти спробували відтворити цей процес.

"Основою для єгипетських парфумів і мазей була рослинна олія або тваринний жир, а не наш сучасний спирт. Аромати створювалися за допомогою диму від спалювання ароматних смол, кори та трав або мацерації шляхом замочування смол, квітів, трав, спецій та дерева", — зазначають вчені.

Проте точне значення ієрогліфів, якими було записано ці рецепти, згодом було втрачено. Фахівці знають назви масел, що використовуються у похоронних обрядах та храмових ритуалах часів Клеопатри, але їхній склад невідомий.

Грецькі та римські записи легше перекласти, але вони вважаються менш надійними, оскільки їхніми авторами, як правило, були сторонні люди, а не самі парфумери.

Відтворення парфумів

[ + – ] Основою для єгипетських парфумів та мазей була рослинна олія чи тваринний жир, а не наш сучасний спирт

Найпопулярнішими парфумами серед вищого стану в Стародавньому Єгипті були мендесіанські парфуми. Дослідники припускають, що ними користувалася й сама Клеопатра.

Парфуми створювали в місті Мендес. У 2012 році дослідники виявили на цьому місці парфумерну фабрику, на якій, можливо, створювався знаменитий запах.

У спробі розгадати таємницю дослідники зібрали уламки, знайдені на дні амфор фабрики. Керамічні посудини для парфум настільки численні тут, що, на думку археологів, вони, швидше за все, призначалися для комерційного, а не домашнього використання.

За допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу експерти проаналізовали молекули, присутні в посудинах. Об'єднавши історичні тексти та сучасну хімію, вчені Дора Голдсміт із Вільного університету Берліна та Шон Кофлін із Берлінського університету Гумбольдта протестували низку потенційних речовин у надії виявити аромат, настільки спокусливий, що правитель міг би ризикнути половиною імперії.

"Нам вдалося створити надзвичайно приємний аромат із пряною базовою нотою свіжоздрібненої мирри. Також ми додали кардамон, оливкову олію та корицю, що супроводжуються неймовірною насолодою. Аромат вийшов дуже сильним, пряним і злегка мускусним. Крім того, він тримається набагато довше за сучасні парфуми", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше єгиптологи змогли дізнатися про запах вмісту давньоєгипетських амфор, причому не відкриваючи їх. У вивчених посудинах були продукти, необхідні для підтримки "жителів" гробниці у потойбічному житті.