Аромат царицы. Ученые выяснили, какими духами пользовалась Клеопатра

Объединив исторические тексты и современную химию, археологи смогли воссоздать духи, которыми пользовалась последняя царица эллинистического Египта.

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В ходе своего недавнего исследования ученые с помощью комбинации исторических рецептов, химического анализа, а также метода проб и ошибок воссоздали духи, которые использовала Клеопатра, чтобы влюбить в себя сначала Юлия Цезаря, а затем Марка Антония, пишет IFLS.

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Древний Египет знаменит своими ароматами. К моменту правления Клеопатры VII египтяне практиковали создание ароматов по меньшей мере 3 000 лет и довольно хорошо овладели этим искусством. А в своем недавнем исследовании эксперты попытались воспроизвести этот процесс.

"Основой для египетских духов и мазей было растительное масло или животный жир, а не наш современный спирт. Ароматы создавались с помощью дыма от сжигания ароматных смол, коры и трав или мацерации путем замачивания смол, цветов, трав, специй и дерева", — отмечают ученые.

Однако точное значение иероглифов, которыми были записаны эти рецепты, со временем было утрачено. Специалисты знают названия масел, используемых в погребальных обрядах и храмовых ритуалах времен Клеопатры, но их состав неизвестен.

Греческие и римские записи легче перевести, но они считаются менее надежными, поскольку их авторами, как правило, были посторонние люди, а не сами парфюмеры.

Воссоздание духов

[ + – ] Основой для египетских духов и мазей было растительное масло или животный жир, а не наш современный спирт

Самыми популярными духами среди высшего общества в Древнем Египте были мендесианские духи. Исследователи предполагают, что им пользовалась и сама Клеопатра.

Духи производились в городе Мендес. В 2012 году исследователи обнаружили на этом месте парфюмерную фабрику, на которой, возможно, и создавался знаменитый запах.

В попытке разгадать тайну исследователи собрали обломки, найденные на дне амфор фабрики. Керамические сосуды для духов настолько многочисленны на этом месте, что, по мнению археологов, они, скорее всего, предназначались для коммерческого, а не домашнего использования.

С помощью рентгенофлуоресцентного анализа эксперты проанализированы молекулы, присутствующие в сосудах. Объединив исторические тексты и современную химию, ученые Дора Голдсмит из Свободного университета Берлина и Шон Кофлин из Берлинского университета Гумбольдта протестировали ряд потенциальных веществ в надежде обнаружить аромат, настолько соблазнительный, что правитель мог бы рискнуть половиной империи.

"Нам удалось создать чрезвычайно приятный аромат с пряной базовой нотой свежеизмельченной мирры. Также мы добавили кардамон, оливковое масло и корицу, сопровождаемые невероятной сладостью. Аромат получился очень сильным, пряным и слегка мускусным. Более того, он держится намного дольше современных духов", — заключили ученые.

Напомним, что ранее египтологи смогли узнать запах содержимого древнеегипетских амфор, причем не открывая их. В изученных сосудах были продукты, необходимые для поддержания "обитателей" гробницы в загробной жизни.