Ученые смогли воссоздать 3200-летние духи благодаря древнему рецепту (фото)

Формула парфюма первой женщины-химика Месопотамии Таппути была выгравирована на глиняных табличках, найденных во время раскопок в Турции.

Группа турецких ученых с помощью древнего текста смогли воссоздать один из ее месопотамских парфюмов, возраст которого оценивается в 3200 лет. Об этом пишет тематическое издание Ancient origins.

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Воссоздание месопотамского парфюма проходило в лабораторных условиях при участии Турецкой академией запахов и Ассоциацией культуры ароматов.

Издание напоминает, что жительница Месопотамии по имени Таппути прославилась как первая женщина-химик, которой удалось создать духи около 3200 лет назад. Воссоздать парфюм группе ученых удалось с помощью древней формулы, которая была выгравирована на глиняных табличках.

Целью исследования, по данным журналистов, являлся анализ деятельности первой женщины-химика Месопотамии.

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"Археологи нашли имя Таппути на паре клинописных табличек, обнаруженных во время раскопок на юге Турции, которая во втором тысячелетии до нашей эры была частью Вавилонской Месопотамии. На табличках было прописано ее полное имя Таппути-Белатекаллим, где Белатекаллим означает "женщина-смотрительница дворца". Находки датировались 1200 г. до н.э., на которых Таппути представлялась в качестве химика и опытного производитель прекрасных месопотамских духов", — говорится в публикации Ancient origins.

На глиняных табличках, как утверждает издание, Таппути оставила рецепты своих шагов и инструкцию создания ароматов на древнем аккадском языке. Выяснилочь, что для парфюмов женщина-химик использовала комбинацию различных видов цветов, масла, аира, циперуса, мирры, хрена, специй и бальзама.

Таппути соединяла несколько компонентов в одном отваре, переганяла его и фильтровала, чтобы получить более чистый продукт. Проведя исследования в лабораторных условиях, группе турецких ученых удалось воссоздать один из месопотамских духов первой женщины-химика.

"Мы смогли найти ответы на такие вопросы, как создание аромата и процесс дистилляции. Каждая клинопись на табличке вызывала у нас разное волнение, и мы совершили путешествие во времени, когда смогли почувствовать этот запах в лаборатории", — цитирует издание главу академии запахов Бихтера Эргюля.

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Напомним, ранее ученым удалось выяснить, какими духами пользовалась Клеопатра. Исследователи в ходе своего проекта объединили исторические тексты и современную химию, воссоздав один из парфюмов последней царицы эллинистического Египта.

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