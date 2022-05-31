Как всегда хорошо пахнуть. 7 способов благоухать весь день

Лучший способ хорошо пахнуть — это знать свое тело. А духи и туалетная вода – это классическое решение.

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На протяжении веков богатые и бедные люди использовали различные виды ароматов и ароматических масел, чтобы освежиться. Сегодня на рынке слишком много вариантов, и важно знать, что будет работать, с вашими натуральными маслами для тела. Тем не менее, есть и другие способы убедиться, что вы прекрасно пахнете, независимо от того, есть ли рядом с вами духи. Вот лучшие советы, как хорошо пахнуть весь день. Об этом пишет fragrancex.

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Пейте много воды

Если есть что-то, что вы можете сделать, чтобы хорошо пахнуть, так это регулярно пить воду. Настоящий эликсир жизни, H2O поддерживает нормальную работу вашего тела. Что касается хорошего запаха, вода разбавляет запахи, которые могут быть немного неприятными, например запахи чеснока, лука и запаха кофе. Мы рекомендуем выпивать не менее 5 стаканов чистой воды в день.

Распыляйте любимые ароматы в шкафу

Если вы хотите, чтобы ваш аромат закрепился максимально, распылите в шкафу совсем чуть-чуть вашего любимого аромата раз в неделю. В зависимости от желаемой силы вашего запаха, вы должны понимать, насколько близко к вешалке с одеждой находится струя вашего распылителя — чем она ближе и прямее, тем сильнее запах.

Этот метод дает вам стойкий аромат, который не будет выветриваться, что позволит смешивать и сочетать его с другими духами, чтобы придать себе неотразимое очарование.

Храните ароматизированный саше в ящике для нижнего белья

Чтобы все ваше тело приятно пахло, держите парфюмерный саше там, где вы храните свое нижнее белье. Подобно тому, как распыление в шкафу дает вам тонкий, но читаемый аромат, пакетик в вашем ящике нижнего белья обеспечивает приятный оттенок аромата.

Этот метод особенно хорошо работает со спортивными компрессионными шортами и бюстгальтерами, которые со временем, во время и после тренировки приобретают постоянный запах.

Ароматизируйте свою расческу

Распылите духи на расческу, а не на волосы! Вопреки традиции, непосредственное опрыскивание волос духами может повредить корни и увядать свежие пряди. Вместо этого нанесите выбранный вами аромат на кисть — это поможет рассеять духи, снизить концентрацию аромата и смягчить химическое воздействие, создавая при этом тонкий приятный шлейф аромата.

Обрызгайте голое тело ароматом после душа

Необычный, но эффективный способ ароматизации — обрызгать ваше тело после душа. Этот метод работает лучше всего, если вы хотите ощущать тонкий аромат в течение дня. Поскольку эта область также находится ниже высоты носа, она создает густую всестороннюю ауру, а не эффект "прямо в лицо". Здесь можно быть немного более либеральным с количеством — ваша одежда не только скроет запах, но и поможет рассеять аромат при контакте.

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Смешайте с другими любимыми ароматами

Мы живем в век ароматов. Наши стиральные порошки, шампуни, средства для мытья тела, дезодоранты и даже зубные пасты часто содержат ароматную эссенцию. Духи лучше всего использовать, если они дополняют их. Обратите внимание на ароматы, с которыми вы имеете дело в быту, и найдите духи, соответствующие им.

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Хотя невозможно предсказать каждый запах, который вы будете использовать в отдельно взятый день, ваши любимые лосьоны и мыло для рук — хорошее начало при поиске ароматической парфюмерной комбинации. Кроме того, существуют ароматизированные лосьоны для тела, которые дополняют ваш особенный флер.

Будьте осторожны с тем, что вы едите

Само собой разумеется, что неприятный запах изо рта может испортить любой наряд и ароматную ауру. Неважно, насколько хорошо вы пахнете снаружи, если ваше дыхание не на должном уровне, ваш внешний вид тоже не сможет быть таковым. К счастью, есть простой способ избежать этого. По возможности избегайте продуктов, которые по своей природе более острые. Лук, чеснок и зеленый лук могут вызвать неприятный запах изо рта.

Если вы беспокоитесь, что вам, возможно, придется есть эти продукты, носите с собой небольшой набор зубных щеток, жевательную резинку или безалкогольный ополаскиватель для рта, чтобы освежить дыхание в середине дня.