Як завжди гарно пахнути. 7 способів пахнути весь день

Найкращий спосіб гарно пахнути — це знати своє тіло. А парфуми та туалетна вода — це класичне рішення.

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Протягом століть багаті та бідні люди використовували різні види ароматів і ароматичних олій, щоб освіжитися. Сьогодні на ринку занадто багато варіантів, і важливо знати, що буде працювати з вашими натуральними оліями для тіла. Тим не менш, є й інші способи переконатися, що ви чудово пахнете, незалежно від того, чи є поруч із вами парфуми. Ось найкращі поради, як гарно пахнути весь день. Про це пише fragrancex.

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Пийте багато води

Якщо є щось, що ви можете зробити, щоб гарно пахнути, то це регулярно пити воду. Справжній еліксир життя H2O підтримує нормальну роботу вашого тіла. Що стосується хорошого запаху, вода розбавляє запахи, які можуть бути трохи неприємними, наприклад, часнику, цибулі та кави. Ми рекомендуємо випивати щонайменше 5 склянок чистої води на день.

Розпорошуйте улюблені аромати в шафі

Якщо ви хочете, щоб ваш аромат закріпився максимально, розпорошуйте у шафі трохи вашого улюбленого аромату раз на тиждень. Залежно від бажаної сили вашого запаху ви повинні розуміти, наскільки близько до вішалки з одягом розташований струмінь вашого розпилювача — чим він ближчий і пряміший, тим сильніший запах.

Цей метод дає вам стійкий аромат, який не вивітрюватиметься, що дозволить змішувати й поєднувати його з іншими парфумами, щоб надати собі чарівності.

Зберігайте ароматизоване саше в шухляді для спідньої білизни

Щоб все ваше тіло приємно пахло, тримайте парфумерне саше там, де ви зберігаєте свою спідню білизну. Подібно до того, як розпилення в шафі дає вам тонкий аромат, але такий, що можна впізнати, пакетик у вашій шухляді для нижньої білизни забезпечує приємний відтінок аромату.

Цей метод особливо добре працює зі спортивними компресійними шортами та бюстгальтерами, які з часом, під час та після тренування набувають постійного запаху.

Ароматизуйте свій гребінець

Розпиліть парфуми на гребінець, а не на волосся! Всупереч традиції безпосереднє обприскування волосся парфумами може пошкодити корені та змусити зів'янути свіжі пасма. Натомість нанесіть вибраний вами аромат на кисть — це допоможе розсіяти парфуми, знизити концентрацію аромату й пом'якшити хімічну дію, створюючи при цьому тонкий приємний шлейф аромату.

Оббризкайте голе тіло ароматом після душу

Незвичайний, але ефективний спосіб ароматизації — оббризкати ваше тіло після душу. Цей метод працює найкраще, якщо ви бажаєте відчувати тонкий аромат протягом дня. Оскільки ця область також розташована нижче за висоту носу, вона створює густу ауру, а не ефект "прямо в обличчя". Тут можна бути трохи ліберальнішим із кількістю — ваш одяг не тільки приховає запах, але й допоможе розсіяти аромат при контакті.

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Змішайте з іншими улюбленими ароматами

Ми живемо у вік ароматів. Наші пральні порошки, шампуні, засоби для миття тіла, дезодоранти й навіть зубні пасти часто містять ароматну есенцію. Парфуми краще використовувати, якщо вони доповнюють їх. Зверніть увагу на аромати, з якими ви маєте справу в побуті, і знайдіть парфуми, що відповідають їм.

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Хоча неможливо передбачити кожен запах, який ви використовуватимете в окремо взятий день, ваші улюблені лосьйони та мило для рук — гарний початок при пошуку ароматичної парфумерної комбінації. Крім того, є ароматизовані лосьйони для тіла, які доповнюють ваш особливий флер.

Будьте обережні з тим, що ви їсте

Зрозуміло, що неприємний запах із рота може зіпсувати будь-яке вбрання й ароматну ауру. Неважливо, наскільки добре ви пахнете зовні, якщо ваше дихання не на належному рівні, ваш зовнішній вигляд теж не зможе бути таким. На щастя, є простий спосіб уникнути цього. За можливості уникайте продуктів, які за своєю природою гостріші. Цибуля, часник і зелена цибуля можуть викликати неприємний запах із рота.

Якщо ви турбуєтеся, що вам, можливо, доведеться їсти ці продукти, носіть із собою невеликий набір зубних щіток, жувальну гумку або безалкогольний ополіскувач для рота, щоб освіжити подих у середині дня.